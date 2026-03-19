Plenković žetončićima podebljao većinu, a Dabro iznenadio: 'Stižu još dva zastupnika!'

POVRATAK KUĆI? /

Danas je, i što se datuma tiče, istekao takozvani ultimatum HSLS-ovog Darija Hrebaka - ako Josip Dabro zbog pjevanja o Anti Paveliću ostane u vladajućoj koaliciji, mi iz nje izlazimo.

No to se pokazalo kao pucanj u prazno. U međuvremenu, vladajući su dobili dva nova nova člana, a možda ih bude i još.

"S vremenom će sigurno biti još pojačano. Možemo govoriti o još dva zastupnika", kazao je Dabro i potvrdio da podebljanja dolaze sa desnog spektra. Na pitanje radi li se o zastupnicima DOMINO-a, odgovara: "To su sve zastupnici Domovinskog pokreta".

"Malo su se odselili, ali postoji mogućnost da se vrate matičnoj stranci", rekao je Dabro.