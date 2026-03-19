U Vukovar stigao brod pun Amerikanaca: 'Nismo Dubrovnik, ali idemo u tom smjeru'

Dunavom je u Vukovar stigao prvi kruzer. Putnici su dočekani domaćim specijalitetima i čašicom rakije i voćnih likera. Kušali su i suhomesnate proizvode, čvarke u šali nazvali 'pig čipsom', fotografirali se za uspomenu i popili još jednu putnu.

150 putnika kruzera većinom je iz Sjedinjenih Američkih Država. Mjesta kroz koja prolaze - putujući Dunavom od Mađarske do Rumunjske impresioniraju ih svojom poviješću.

„Shvatiš koliko su SAD mlade kada dođeš na ovakva mjesta i vidiš povijest koja datira stoljećima unatrag, to me intrigira, volim to, jako je zanimljivo“, kaže Gayla Brown iz grada Athens u SAD.

Kažu da ih Vukovar posebno zanima i da znaju kakve su strahote Vukovarci prošli 1991. „Bilo mi je zanimljivo doći i vidjeti dobre ljude Vukovara, ne mogu dobro izgovoriti, ali jako sam uzbuđena što sam ovdje“, kaže Holly Collier iz grada Pulaski u SAD.

U šetnju Vukovarom poveli su ih turistički vodiči. Posjetili su muzeje i dvorac Eltz, gdje su razgledali kulturnu baštinu, ali i degustirali domaća vina te uživali u prigodnom koncertu.

Oduševljeni Amerikanci na Dunavu

„Sviđa mi se, drugačija je kultura i sve mi se sviđa, vrlo, vrlo lijepa zemlja“, kaže Esther Hinshaw iz grada Asheboro u SAD. „Ovo mi se sviđa, sviđa mi se jednostavniji način života. Sviđa mi se i ovo vino, jako je dobro, radite dobar posao“, kaže Paul Hinshaw iz grada Asheboro u SAD.

„Oduševljeni su, kad vidim veliki osmijeh na licu znam da je sve super“, kaže Stanislava Uglješić, turistički vodič.

A to su najbolji pokazatelji i za razvoj hrvatskog kontinentalnog turizma.

„Svaki stranac je čuo i za Dubrovnik i Split i za mnoge manje gradove tako da se prvo iznenade kada ne vide otoke i sunce, nego vide Dunav i ravnicu, mi se zezamo ovdje da je najveće brdo bundeva i kada se popnete na bundevu onda vidite cijelu našu Slavoniju", ističe Domagoj Butković, direktor turističke agencije.

„Nismo kao Dubrovnik, ali idemo ka tom smjeru, ono što nas posebice raduje da sve veći udio turista s kruzera se zadržava na području“, kaže Marijan Pavliček, gradonačelnik Vukovara.

„Jedan brod, zapravo uprihodi destinacija od njega oko 10 tisuća eura što je značajno“, kaže Marina Sekulić, direktorica TZ Grada Vukovara.

Pa se u Vukovaru raduju dolasku svih 557 kruzera ove sezone, što je za 35 posto više nego prošle godine.