Seizmolog Kuk o potresu kod Siska: 'Bio je jači od prosjeka posljednjih mjeseci'

Novi potres zatresao je u srijedu ujutro sisačko područje. Prema podacima Seizmološke službe pri Geofizičkom odsjeku PMF-a, potres magnitude 3,7 po Richteru zabilježen je u 9.51 sati, a epicentar mu je bio osam kilometara od Petrinje.

Potres se dogodio na dubini od devet kilometara, oko 56 kilometara jugoistočno od Zagreba te deset kilometara južno od Siska. Intenzitet u epicentru procijenjen je na V stupnjeva EMS ljestvice.

Brojni građani javili su na EMSC-u da se podrhtavanje snažno osjetilo na širem području Sisačko-moslavačke županije, ali i u Zagrebu. Neki su opisali kratku, ali jaku tutnjavu, dok su drugi naveli da ih je potres probudio ili uznemirio.

Seizmolog Krešimir Kuk objasnio je kako je riječ o području koje je i dalje seizmički aktivno nakon razornog petrinjskog potresa iz 2020. godine.

"Potres magnitude 3,7 dogodio se na epicentralnom području Petrinje. Tamo imamo sustav rasjeda koji je aktivan već nekoliko godina i ovaj potres povezan je upravo s tim petrinjskim sustavom rasjeda", rekao je Kuk. Dodao je kako razloga za zabrinutost nema jer se podrhtavanja na tom području bilježe već godinama.

"Ovo nije ništa novo niti neobično. Istina je da je današnji potres nešto jači od prosjeka u posljednjih nekoliko mjeseci, ali riječ je i dalje o umjerenom potresu koji u pravilu ne izaziva materijalnu štetu", poručio je seizmolog. Naglasio je i kako je ovakav tip potresa normalan dio dugotrajne serije podrhtavanja koja još traje na petrinjskom području nakon potresa magnitude 6,2.