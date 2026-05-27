Potres uznemirio Sisčane: 'Bogami trese, samo ne znam do kada će to kuće izdržati'

Potres jačine tri stupnja po Richteru pogodio je u 9.51 sati područje Siska. Prema prvim informacijama na EMSC-u, potres je bio jačine 4,1 stupanj, a zatim su smanjili na 3,7 pa na tri stupnja.

Prema podacima Seizmološke službe pri geofizičkom odsjeku na PMF-u potres je bio jačine 3,7 stupnja s epicentrom osam kilometara od Petrinje. Intenzitet u epicentru procijenjen je na V stupnjeva EMS ljestvice.

Epicentar je bio na dubini od 9 kilometara, 56, kilometara jugoistočno od Zagreba i 10 kilometara južno od Siska. Brojni komentari na EMSC-u pokazuju koliko se jako potres osjetio.

"Jako je zatresao i grunuo",

"Bogami trese,samo ne znam do kada će to kuće izdržati",

"Petrinja, dobro zatreslo",

"Bome jak".

"Bože, ovo je strašno",

"Tri udara, prvi najjači", nižu se komentari.

Ravnatelj petrinjske škole poslao obavijest roditeljima

Robert Groza, ravnatelj Prva Osnovne škole Petrinja obavijetio je roditelje nakon potresa da ih je dobro zatreslo. Rekao je kako se gore osjetio nego posljednji jači koji se dogodio 12 svibnja. Taj je bio jačine 3,3 stupnja po Richteru.

Naglasio je kako su ostali u učionicama te nastavljaju dalje s nastavom. Ipak, dio škola i ustanova u Petrinji tražilo je da ljudi izađu vani. Petrinjski vatrogasci za sada nisu imali dojave o šteti niti zahtjeve za intervencijama.