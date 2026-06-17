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PUTNICA RAZOTKRILA /

Skandal trese susjedstvo: Vozači tramvaja hakirali kamere i vulgarno se rugali ženama?

Skandal trese susjedstvo: Vozači tramvaja hakirali kamere i vulgarno se rugali ženama?
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Foto: Piaggesi/Fotogramma/Zuma Press/Profimedia

Razgovor na mobitelu jednog vozača uočila je putnica

17.6.2026.
17:28
Dunja Stanković
Piaggesi/Fotogramma/Zuma Press/Profimedia
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Skupina vozača tramvaja u Milanu suspendirana je zbog sumnje da su u WhatsApp grupi navodno razmjenjivali seksističke i vulgarne komentare o fotografijama putnica. 

Istraga je pokrenuta protiv najmanje jednog zaposlenika gradske tvrtke za javni prijevoz ATM jer je navodno pristupio IT sustavu bez ovlaštenja i hakirao sustav videonadzora kako bi došao do fotografija putnica. 

Prema izvješćima talijanskog tiska, tužitelji su naredili da se pretraže domovi drugih pet zaposlenika i da im se oduzmu mobiteli i drugi uređaji. 

Vozači su navodno dijelili neumjesne komentare o putnicama koje su snimile nadzorne kamere, konkretno o njihovim nogama, licima, grudima i bedrima, prenosi Guardian. Nije jasno jesu li pritom dijelili snimke nadzornih kamera iz samo jednog ili više tramvaja.  

Sve otkrila putnica

Cijela priča se zakotrljala nakon što je žena, koja je u subotu putovala tramvajem broj 15, primijetila vozača koji tada nije bio na dužnosti, ali još uvijek u uniformi, kako na svom telefonu gleda grupni razgovor na WhatsAppu koji je navodno sadržavao fotografije i seksističke komentare i šale o ženskim tijelima. 

Kada je shvatila da su to snimke s nadzorne kamere, koje su iz sigurnosnih razloga postavljene u tramvajima, snimila je fotografiju razgovora na ekranu vozača i postala to feminističkog aktivistici koja je sve prijavila tvrtki javnog prijevoza ATM. 

ATM je zatim pokrenuo internu istragu. "Djelovali smo brzo i s najvećom pažnjom kako bi razjasnili okolnosti incidenta, provjerili pravilnu upotrebu alata tvrtke, zaštitili korisnike i tisuće zaposlenika koji svakodnevno ispravno rade u službi grada", naveli su iz tvrtke. 

Predsjednici više prometnih sindikata reagirali su na skandal i u zajedničkoj izjavi poručili kako su "poštivanje ljudskog dostojanstva i rodne ravnopravnosti bitne vrijednosti u društvu". 

MilanItalijaTramvajVozačiWhatsapp
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