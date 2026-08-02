FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DAN SJEĆANJA /

Hrvatska se prisjeća tisuća ubijenih Roma u Jasenovcu: Među njima je bilo i preko 5600 djece

Hrvatska se prisjeća tisuća ubijenih Roma u Jasenovcu: Među njima je bilo i preko 5600 djece
×
Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Na svečanoj komemoraciji u Uštici sudjelovat će ministar rada Alen Ružić

2.8.2026.
7:07
Hina
Nikola Cutuk/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu /Samudaripen obilježava se u nedjelju, 2. kolovoza i u Hrvatskoj, u spomen na dan kada je 1944. godine u koncentracijskom logoru Auschwitz ubijeno gotovo tri tisuće Roma. 

Središnje obilježavanje održava se na romskom memorijalnom groblju u Uštici, u neposrednoj blizini Javne ustanove Spomen-područje Jasenovac.

Svečanu komemoraciju organiziraju Savez Roma u Republici Hrvatskoj „Kali Sara“, ured saborskog zastupnika Veljka Kajtazija u suradnji s vijećima i predstavnicima romske manjine u Hrvatskoj. Njome odaju počast nevinim žrtvama i čuvaju sjećanje na tragičnu povijest romske zajednice.

Zatočeni i sustavno ubijani

Za vrijeme Drugog svjetskog rata Romi su bili zatočeni i sustavno ubijani u logorima nacističke Njemačke, kao i u logorima zemalja nacističkih saveznika.

U znak sjećanja na jedan od najstrašnijih genocida, diljem Europe 2. kolovoza održavaju se komemoracije, a obilježavanje tog datuma podržalo je i Vijeće Europe.

Na taj datum podsjeća se na tisuće Roma ubijenih u koncentracijskom logoru Jasenovac. Dosad je evidentirano 16.173 ubijenih, od kojih je 5.608 djece, a najveći broj Roma je ubijen u ljeto 1942. godine.

Na obilježavanju Međunarodnog dana sjećanja, uz predstavnike Roma iz Hrvatske i susjednih zemalja, sudjeluju i predstavnici najviših državnih institucija, veleposlanstava, vjerskih zajednica, romskih nevladinih organizacija, organizacija za ljudska prava, udruga antifašista te općina i gradova.

Kao izaslanik predsjednika hrvatske Vlade Andreja Plenkovića na svečanoj komemoraciji u Uštici sudjelovat će ministar rada Alen Ružić.

U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja, u nedjelju navečer u Glazbenom paviljonu u parku Zrinjevac održat će se svečani koncert Europskog orkestra za mir pod vodstvom Santina Spinellija.

Drugi Svjetski RatRomiHrvatskaJasenovacAuschwitzGenocid
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike