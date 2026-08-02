Hrvatska se prisjeća tisuća ubijenih Roma u Jasenovcu: Među njima je bilo i preko 5600 djece

Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu /Samudaripen obilježava se u nedjelju, 2. kolovoza i u Hrvatskoj, u spomen na dan kada je 1944. godine u koncentracijskom logoru Auschwitz ubijeno gotovo tri tisuće Roma.

Središnje obilježavanje održava se na romskom memorijalnom groblju u Uštici, u neposrednoj blizini Javne ustanove Spomen-područje Jasenovac.

Svečanu komemoraciju organiziraju Savez Roma u Republici Hrvatskoj „Kali Sara“, ured saborskog zastupnika Veljka Kajtazija u suradnji s vijećima i predstavnicima romske manjine u Hrvatskoj. Njome odaju počast nevinim žrtvama i čuvaju sjećanje na tragičnu povijest romske zajednice.

Zatočeni i sustavno ubijani

Za vrijeme Drugog svjetskog rata Romi su bili zatočeni i sustavno ubijani u logorima nacističke Njemačke, kao i u logorima zemalja nacističkih saveznika.

U znak sjećanja na jedan od najstrašnijih genocida, diljem Europe 2. kolovoza održavaju se komemoracije, a obilježavanje tog datuma podržalo je i Vijeće Europe.

Na taj datum podsjeća se na tisuće Roma ubijenih u koncentracijskom logoru Jasenovac. Dosad je evidentirano 16.173 ubijenih, od kojih je 5.608 djece, a najveći broj Roma je ubijen u ljeto 1942. godine.

Na obilježavanju Međunarodnog dana sjećanja, uz predstavnike Roma iz Hrvatske i susjednih zemalja, sudjeluju i predstavnici najviših državnih institucija, veleposlanstava, vjerskih zajednica, romskih nevladinih organizacija, organizacija za ljudska prava, udruga antifašista te općina i gradova.

Kao izaslanik predsjednika hrvatske Vlade Andreja Plenkovića na svečanoj komemoraciji u Uštici sudjelovat će ministar rada Alen Ružić.

U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja, u nedjelju navečer u Glazbenom paviljonu u parku Zrinjevac održat će se svečani koncert Europskog orkestra za mir pod vodstvom Santina Spinellija.