FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZABAVA IZA KULISA /

Luka Peroš kakvog nemamo priliku često vidjeti: Pogledajte atmosferu sa seta hit serije 'IQ 160'

Luka Peroš kakvog nemamo priliku često vidjeti: Pogledajte atmosferu sa seta hit serije 'IQ 160'
Foto: Maja Bota Strbe za RTL
1 /24
VOYO logo

Nova domaća serija 'IQ 160' već je nakon prvih epizoda izazvala pravu lavinu reakcija. Od medija koji su je proglasili velikim iskorakom za domaću produkciju pa sve do gledatelja na društvenim mrežama - čini se da je prvi Voyo Original pogodio ukus publike. Serija u fokus stavlja neobičan detektivski par koji tumače Dajana Čuljak, koja igra Marinu Kapov, i Luka Peroš, koji utjelovljuje inspektora Tomislava Ramljaka. Njihov odnos u seriji donosi kombinaciju sukoba, humora i odlične glumačke energije, čemu svjedoče i fotografije sa seta koje možete pogledati u galeriji u nastavku. 

 

Ne propustite nove epizode serije 'IQ 160' koje stižu na Voyo svakog petka.

2.8.2026.
7:55
Hot.hr
Maja Bota Strbe za RTL
Luka PerošIq 160VoyoBehind The Scenes
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija