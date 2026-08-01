Luky stao na pozornicu nakon 13 godina glazbene pauze: Podršku iz publike dale lijepe Zadranke

Nakon glazbene pauze od čak 13 godina, kantautor Luky, poznat po suradnjama s Oliverom Dragojevićem, Dinom Dvornikom, Đavolima, Urbanom, Dalekom obalom i brojnim drugima, ponovno je stao pred zadarsku publiku. Povratak je dočekan s velikim zanimanjem, a na pozornici novouređenog Kapetanskog parka pokazao je koliko je u međuvremenu umjetnički sazrio. Ganutu publiku činile su lijepe Zadranke, a kako je izgledao ovaj dugoočekivan susret, pogledajte u galeriji portala eZadar i fotografa Bojana Bogdanića.