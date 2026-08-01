Zbog ovih komnetara smo se valjali od smijeha: Prisjetite ih se i ponovno se dobro zabavite

Urnebesni komentari Siniše Marekovića obilježili su srpanj i ponovno publici donijeli prepoznatljivu dozu odličnog humora. Ni ovoga puta nije mu nedostajalo inspiracije, pa je s lakoćom pronalazio zabavnu stranu tema koje su tih dana zaokupljale javnost.

Na njegovu repertoaru našli su se Svjetsko prvenstvo, sportska uzbuđenja, političke izjave i potezi, ali i svakodnevne situacije koje su mnogima dobro poznate. Posebno su ga nadahnule nagle vremenske promjene i žestoke ljetne vrućine, koje je pretvorio u niz duhovitih opaski.

U nastavku smo izdvojili sve Komnetare koji su obilježili protekli mjesec, pa ih pogledajte, prisjetite se najzabavnijih trenutaka i još se jednom dobro nasmijte.

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