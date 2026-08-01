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GLAZBENA REVOLUCIJA /

Sjećate li se zvijezda koje su obilježile MTV? Ovako su izgledale tada

Sjećate li se zvijezda koje su obilježile MTV? Ovako su izgledale tada
Foto: ZIK Images/United Archives/Profimedia
Jedan od najuspješnijih boy bendova svih vremena, Backstreet Boys, osvojio je milijune obožavatelja, a njihovi spotovi za pjesme poput I Want It That Way bili su nezaobilazni na MTV-u.
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Kada je 1. kolovoza 1981. godine s emitiranjem počeo MTV, malo je tko mogao pretpostaviti da će jedan televizijski kanal potpuno promijeniti glazbenu industriju. Tijekom sljedećih desetljeća MTV je lansirao brojne glazbene zvijezde i pretvorio ih u svjetske ikone. Od Michaela Jacksona, Madonne i Bon Jovija do Britney Spears, Eminema, Beyoncé i Lady Gage, upravo su njihovi spotovi obilježili milijune odrastanja i postali dio pop kulture. Osim što je promovirao glazbu, MTV je kroz svoje emisije, dodjele nagrada i nezaboravne nastupe oblikovao trendove, modu i način na koji su se izvođači predstavljali publici.

Iako se danas program kanala uvelike razlikuje od njegovih početaka, MTV i dalje ostaje jedan od najutjecajnijih brendova u povijesti glazbene industrije te simbol razdoblja u kojem su glazbeni spotovi vladali svijetom.

U ostatku galerije pogledajte izvođače koji su obilježili povijest MTV-ja i postali dio glazbene legende.

1.8.2026.
7:07
Hot.hr
ZIK Images/United Archives/Profimedia
MtvMuzikaMichael JacksonMadonnaBon JoviBritney SpearsEminemBeyonce
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