Britney Spears pozirala samo u tangama: Nakon ove fotke svi postavljaju isto pitanje

Pop ikona Britney Spears (44) ponovno je izazvala lavinu reakcija na društvenim mrežama. Jednom fotografijom, bez ijedne riječi, uspjela je pokrenuti rasprave među obožavateljima koji već tjednima pokušavaju dokučiti što im zapravo želi poručiti.

Na fotografiji, snimljenoj kao selfie u ogledalu, Spears pozira leđima okrenuta kameri, odjevena samo u crvene tange i smeđe cipele s visokom potpeticom. Njezina duga plava kosa pada joj niz leđa, a na donjem dijelu leđa vidljiva je i njezina poznata tetovaža vile. ako provokativne fotografije na njezinom profilu više nisu ništa novo, mnogi smatraju da je trenutak u kojem je objavljena itekako zanimljiv.

Fotografija stiže samo nekoliko tjedana nakon što je Britney potaknula nagađanja da bi mogla biti trudna. Sredinom srpnja objavila je fotografiju dječje odjeće uz zagonetnu poruku u kojoj je napisala da svijetu želi predstaviti nekoga "nevjerojatno lijepog". Budući da je i ranije govorila kako bi voljela ponovno postati majka, mnogi su njezinu objavu odmah povezali s mogućom trudnoćom.

Zbog toga je i ova fotografija izazvala brojne komentare. Jedni smatraju da njome želi stati na kraj glasinama i pokazati svoju figuru, dok drugi vjeruju da namjerno ostavlja prostor za razna tumačenja. Budući da uz objavu nije napisala baš ništa, rasprave među pratiteljima ne prestaju.