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OŠTETIO NIZ VOZILA /

Skrivio teški sudar na Trsatu pa pobjegao: Zabio se u automobil žene (42) i odbacio ga u stablo

Skrivio teški sudar na Trsatu pa pobjegao: Zabio se u automobil žene (42) i odbacio ga u stablo
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Foto: Luka Antunac/PIXSELL, ilustracija

Umjesto da se zaustavi i pomogne ozlijeđenoj ženi ili pozove nadležne službe, nesavjesni vozač pobjegao je s mjesta nesreće te o događaju nije obavijestio policiju

19.8.2026.
11:50
Tesa Katalinić
Luka Antunac/PIXSELL, ilustracija
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Teška prometna nesreća dogodila se noćas oko 22 sata na području Trsata u Rijeci u kojoj je ozlijeđena jedna ženska osoba. Policija traga za vozačem koji je pobjegao s mjesta nesreće.

Do nesreće je došlo kada je nepoznati vozač zbog neprilagođene brzine izgubio nadzor nad vozilom udario u stražnji dio automobila kojim je upravljala žena (42).

Od jačine udarca, njezin je automobil odbačen s ceste na kolnik i u stablo, dok je vozilo kojim je upravljao nepoznati vozač u nastavku kretanja udarilo u više parkiranih vozila, pri čemu je nastala materijalna šteta. 

Pobjegao bez pružanja pomoći

Ozlijeđena vozačica hitno je prevezena u KBC Rijeka, gdje su joj srećom utvrđene lake tjelesne ozljede.

Umjesto da se zaustavi i pomogne ozlijeđenoj ženi ili pozove nadležne službe, nesavjesni vozač pobjegao je s mjesta nesreće te o događaju nije obavijestio policiju.

Riječka policija provodi intenzivne mjere i radnje u cilju pronalaska vozača te utvrđivanja svih okolnosti ove prometne nesreće.

RijekaTrsatPrometna NesrećaPobjegao S Mjesta Nesreće
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