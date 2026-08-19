Skrivio teški sudar na Trsatu pa pobjegao: Zabio se u automobil žene (42) i odbacio ga u stablo

Teška prometna nesreća dogodila se noćas oko 22 sata na području Trsata u Rijeci u kojoj je ozlijeđena jedna ženska osoba. Policija traga za vozačem koji je pobjegao s mjesta nesreće.

Do nesreće je došlo kada je nepoznati vozač zbog neprilagođene brzine izgubio nadzor nad vozilom udario u stražnji dio automobila kojim je upravljala žena (42).

Od jačine udarca, njezin je automobil odbačen s ceste na kolnik i u stablo, dok je vozilo kojim je upravljao nepoznati vozač u nastavku kretanja udarilo u više parkiranih vozila, pri čemu je nastala materijalna šteta.

Pobjegao bez pružanja pomoći

Ozlijeđena vozačica hitno je prevezena u KBC Rijeka, gdje su joj srećom utvrđene lake tjelesne ozljede.

Umjesto da se zaustavi i pomogne ozlijeđenoj ženi ili pozove nadležne službe, nesavjesni vozač pobjegao je s mjesta nesreće te o događaju nije obavijestio policiju.

Riječka policija provodi intenzivne mjere i radnje u cilju pronalaska vozača te utvrđivanja svih okolnosti ove prometne nesreće.