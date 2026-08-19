U Puli uhićen Ukrajinac osumnjičen za razaranje plinovoda Sjeverni tok!

U Puli je u srijedu ujutro na temelju europskog uhidbenog naloga uhićen ukrajinski državljanin Vladimir Z. pod sumnjom da je, kao obučeni ronioc, sudjelovao u skupini Ukrajinaca osumnjičenih za razaranje rusko-njemačkog plinovoda Sjeverni tok u rujnu 2022.

Bio dio skupine pojedinaca koja je postavila eksploziv

Iz njemačkog tužiteljstva priopćeno je sljedeće:

"Jutros, 19. kolovoza 2026., Savezno javno tužiteljstvo dalo je uhititi ukrajinskog državljanina Vladimira Z. u Puli (Hrvatska) od strane lokalnih policijskih snaga pod koordinacijom Ravnateljstva policije Zagreb, u provedbi Europskog uhidbenog naloga koji je 3. lipnja 2024. izdao istražni sudac Saveznog suda.

Gore navedena osoba ozbiljno se sumnjiči za suučesništvo u izazivanju eksplozija (članak 308. stavak 1. njemačkog Kaznenog zakona), protuustavnu sabotažu (članak 88. stavak 1. i 3.) i uništavanje zgrada i građevina (članak 305. stavak 1.).

U osnovi, uhidbeni nalog iznosi sljedeće optužbe: Vladimir Z. je obučeni ronilac. Bio je dio skupine pojedinaca - oko odvojeno procesuiranog Serhija K. - koja je u rujnu 2022. postavila eksploziv na plinovode Sjeverni tok 1 i Sjeverni tok 2 u blizini otoka Bornholma. Osumnjičenik je sudjelovao u potrebnim zaronima. U tu svrhu, on i njegovi supočinitelji napustili su Rostock jedrilicom. Posrednici su prethodno unajmili jahtu od njemačke tvrtke s krivotvorenim osobnim iskaznicama.

Eksploziv je detonirao 26. rujna 2022., uzrokujući značajnu štetu na oba plinovoda. Osumnjičenik će nakon izručenja iz Hrvatske biti izveden pred istražnog suca Saveznog suda. Savezno javno tužiteljstvo podiglo je optužnicu protiv Serhija K. pred Visokim regionalnim sudom Hanzeatskog saveza u Hamburgu 30. lipnja 2026.".

Serhij K. uhićen u kolovozu 2025.

Podsjetimo, njemački savezni tužitelji podigli su optužnicu protiv Ukrajinca početkom srpnja za sudjelovanje u planiranju sabotaže plinovoda Sjeverni tok kojim je nekoć bio transportiran ruski prirodni plin u Njemačku.

Mjesecima nakon ruske invazije na Ukrajinu, Moskva je više puta smanjila ili obustavljala isporuke kroz Sjeverni tok 1.

Serhij K. uhićen je u kolovozu 2025. dok je s obitelji bio na odmoru na talijanskoj jadranskoj obali na temelju europskog uhidbenog naloga. Mjesecima se borio protiv izručenja Njemačkoj, a neko vrijeme je štrajkao glađu i tvrdio da je bio maltretiran.