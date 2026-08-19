Dosta vam je gužvi i skupoće? Ove hit alternative morate razmotriti za putovanje

Trend "odredišta-dvojnika" nije samo potraga za povoljnijim odmorom nego odražava dublju promjenu u načinu razmišljanja o putovanjima – želju za izbjegavanjem masovnog turizma, otkrivanjem novih mjesta i stvaranjem uspomena koje nisu definirane popularnošću lokacije, već kvalitetom proživljenog iskustva, piše HuffPost.

Pogledajte u galeriji mjesta koja su pravi dvojnici luksuznih lokacija i gdje možete proći jeftinije.