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PROĐITE JEFTINIJE /

Dosta vam je gužvi i skupoće? Ove hit alternative morate razmotriti za putovanje

Dosta vam je gužvi i skupoće? Ove hit alternative morate razmotriti za putovanje
Foto: Profimedia
Umjesto suočavanja s velikim brojem turista i visokim cijenama, sve više putnika bira manje poznata odredišta koja pružaju više mira i dublji osjećaj povezanosti s mjestom. Procjene govore da se odabirom takve alternative troškovi putovanja mogu smanjiti za 30 do čak 50 posto, bez gubitka na kvaliteti iskustva. Slijedi deset primjera odredišta koja mogu poslužiti kao alternativa najpoznatijim turističkim lokacijama.
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Trend "odredišta-dvojnika" nije samo potraga za povoljnijim odmorom nego odražava dublju promjenu u načinu razmišljanja o putovanjima – želju za izbjegavanjem masovnog turizma, otkrivanjem novih mjesta i stvaranjem uspomena koje nisu definirane popularnošću lokacije, već kvalitetom proživljenog iskustva, piše HuffPost.

Pogledajte u galeriji mjesta koja su pravi dvojnici luksuznih lokacija i gdje možete proći jeftinije.

 

19.8.2026.
12:29
Antonela Ištvan
Profimedia
PutovanješvicarskaItalijaIslandOtociSlovenija
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