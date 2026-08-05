Mislila je da 'ludi', a radilo se o nečem puno gorem: 'Bila sam uvjerena da dolazi tsunami'

Caoimhe Jennings (28) iz Irske bila je na putovanju iz snova sa svojim suprugom Olliejem na Tajlandu kako bi proslavili njegov 30. rođendan. No, idilični odmor pretvorio se u noćnu moru kada su se počeli javljati bizarni simptomi, za koje se ispostavilo da su znak terminalnog tumora na mozgu.

Paranoja i zastrašujući simptomi

Sve je počelo u siječnju 2025. godine. Caoimhe je isprva primijetila da ima suhe oči, no kapljice nisu pomagale. Ubrzo su se simptomi, koje je pripisivala stresu zbog novog posla, počeli pogoršavati. Na odmoru na Tajlandu doživjela je napadaje teške paranoje.

"Mislila sam da potpuno gubim razum", ispričala je Caoimhe, rodom iz Derryja u Irskoj. "Sjedili smo na večeri na plaži kada mi se učinilo da je plima nešto viša nego prethodne noći. Bila sam apsolutno uvjerena da će nas pogoditi tsunami, pa sam natjerala Ollieja da se sa mnom vrati u hotel. Također sam se uvjerila da se osjećam loše zbog trovanja metanolom od samo jednog gutljaja alkoholnog pića. Bila sam potpuno paranoična."

Njezini problemi s percepcijom postali su još očitiji tijekom izleta brodom. "Uz obalu su bili divovski gušteri. Ono što je doista ludo jest da ih uopće nisam mogla vidjeti, iako su bili dugački više od metra i jasno vidljivi na svim našim fotografijama", prisjetila se. Jedan od najčudnijih trenutaka bio je kada je shvatila da je iznenada zaboravila voziti bicikl.

Povratak kući i šokantna dijagnoza

Nakon što je počela nekontrolirano mokriti te se buditi s natečenim licem i stopalima, uz pojavu dvostrukog vida, po povratku kući posjetila je optičara. Rutinski pregled otkrio je zastrašujuću istinu.

"Liječnikovo lice se smrknulo dok sam im pričala što se događa. Iskreno, mislila sam da nije ništa strašno. U roku od sat vremena bila sam na operaciji zbog hidrocefalusa, gdje su mi morali ugraditi dren u mozak kako bi se riješili viška tekućine. Sljedećeg jutra rekli su mi da imam veliki tumor u središtu mozga", kazala je.

Zbog iznimno rizične lokacije, tumor nije bilo moguće u potpunosti kirurški ukloniti. Slučaj Caoimhe Jennings, nažalost, potvrđuje kako se tumori na mozgu mogu manifestirati i kroz psihijatrijske simptome poput paranoje, što može otežati i odgoditi postavljanje točne dijagnoze.

Život s terminalnom bolešću

U rujnu 2025. Caoimhe je podvrgnuta još jednoj operaciji. Njezin partner Ollie zaprosio ju je neposredno prije zahvata, koji je bio uspješan i dao joj nadu u budućnost. Međutim, već u listopadu stigle su poražavajuće vijesti: tumor je mutirao i postao terminalan.

"Kada sam pitala kakvo je očekivano trajanje života, rekli su mi da se radi o mjesecima, ne godinama. Kemoterapija u ovoj fazi ne bi pomogla, a radioterapija, iako ne bi smanjila tumor, mogla bi mi kupiti nešto vremena", rekla je.

Unatoč svemu, par se vjenčao u siječnju 2026. godine, a nedavno su se pojavili i ohrabrujući znakovi da se tumor počeo smanjivati. Caoimhe je odlučila iskoristiti preostalo vrijeme na najbolji mogući način.

"Pokušavam ostati pozitivna. Ne osjećam nikakvu bol u usporedbi s onim kako mi je bilo u ovo doba prošle godine. Čudno, ali smatram se sretnom u usporedbi s drugim ljudima u ovakvim situacijama. Imam divnog supruga, obitelj koja me podržava i ne odustaje od mene te sjajnu rodbinu koja bi učinila apsolutno sve za mene", kazala je.

POGLEDAJTE GALERIJU