Trojica muškaraca silovala ženu (63) na gradskom trgu: Snimljeni su nadzornom kamerom

Trojica muškaraca uhićena su zbog sumnje da su na gradskom trgu u njemačkom Offenbachu na Majni zajednički silovala ženu (63). Sud im je odredio istražni zatvor.

Policija je istragu pokrenula nakon pregleda snimki gradskog videonadzora. Na njima se vidi više muškaraca i žena tijekom seksualnih radnji, a istražitelji su posumnjali da žena na njih nije pristala.

Osumnjičeni bez stalnog prebivališta

Kako piše Fenix, uhićeni muškarci imaju 38, 48 i 49 godina te nemaju prijavljeno stalno prebivalište. Prema dosad utvrđenim okolnostima, ženu su upoznali neposredno prije događaja, a svi su prethodno konzumirali alkohol.

Policiju su oko 4.45 sati pozvali prolaznici koji su ženu uočili na trgu. Prevezena je u bolnicu, gdje joj je pružena liječnička pomoć. Istraga se i dalje nastavlja.