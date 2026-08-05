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UŽAS U NJEMAČKOJ /

Trojica muškaraca silovala ženu (63) na gradskom trgu: Snimljeni su nadzornom kamerom

Trojica muškaraca silovala ženu (63) na gradskom trgu: Snimljeni su nadzornom kamerom
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Foto: Profimedia/Ilustracija

Policiju su oko 4.45 sati pozvali prolaznici koji su ženu uočili na trgu.

5.8.2026.
15:27
Jaga Komazec
Profimedia/Ilustracija
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Trojica muškaraca uhićena su zbog sumnje da su na gradskom trgu u njemačkom Offenbachu na Majni zajednički silovala ženu (63). Sud im je odredio istražni zatvor.

Policija je istragu pokrenula nakon pregleda snimki gradskog videonadzora. Na njima se vidi više muškaraca i žena tijekom seksualnih radnji, a istražitelji su posumnjali da žena na njih nije pristala.

Osumnjičeni bez stalnog prebivališta

Kako piše Fenix, uhićeni muškarci imaju 38, 48 i 49 godina te nemaju prijavljeno stalno prebivalište. Prema dosad utvrđenim okolnostima, ženu su upoznali neposredno prije događaja, a svi su prethodno konzumirali alkohol.

Policiju su oko 4.45 sati pozvali prolaznici koji su ženu uočili na trgu. Prevezena je u bolnicu, gdje joj je pružena liječnička pomoć. Istraga se i dalje nastavlja.

OffenbachNjemačkaSilovanjeAlkoholizirano Stanje
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