Uznemirujući detalji o grupi koja je drogirala i silovala žene: 'Ostala sam bez riječi'

The Guardian je u ponedjeljak objavio uznemirujuće detalje o Telegram grupi koja je šokirala njemačku javnost i čiji su članovi drogirali, silovali i snimali svoje žrtve.

Razgovarali su i s "Ivy" (pravo ime poznato redakciji The Guardiana", kineskom studenticom koja živi u Njemačkoj i koju je početkom prošle godine nazvala policija. Isprva je pomislila da je riječ o prijevari. Policajac joj je rekao da im je potrebna njezina pomoć u istrazi koja se odnosi na osobu koju je nekoć poznavala. Ono što je uslijedilo potpuno joj je preokrenulo život.

Policija joj je rekla da je njezin bivši dečko, u sudskim dokumentima naveden kao Tong Z., bio pod istragom zbog seksualnog napada i potajnog snimanja. Zatim je uslijedio još teži udarac: policija joj je pokazala nekoliko fotografija na kojima je gola, a koje je Tong Z. potajno snimio dok je spavala. Ivy, koja danas ima 27 godina, prepoznala je sebe na fotografijama, iako se tog trenutka uopće nije sjećala.

"Kad sam to vidjela, ostala sam bez riječi... Imala sam osjećaj da više ne mogu disati. Na tim fotografijama izgledala sam kao plijen", ispričala je studentica.

Užasni detalji

Ivy je kratko bila u vezi s Tongom Z., također kineskim studentom u Njemačkoj. Prema njemačkim sudskim dokumentima, ona je jedna od 11 žena koje je 26-godišnji Tong Z seksualno zlostavljao. Između 2019. i 2024. godine potajno je snimao intimne fotografije i videozapise više žena iz svojega društvenog kruga dok su spavale, tuširale se ili se presvlačile, u više stanova u Njemačkoj te tijekom putovanja u Poljsku, Dansku i Kinu.

Otišao je čak toliko daleko da je iskoristio rezervni ključ kako bi ušao u stan svoje susjede u Berlinu, gdje je u njezinoj kupaonici postavio skrivenu kameru. Godine 2024. silovao je jednu ženu i pritom sve snimio. Žrtva, koja ima blaže tjelesne i intelektualne teškoće, bila je teško omamljena pićem u koje je Tong Z. prethodno stavio drogu. Kao i Ivy, za zlostavljanje je saznala tek kada ju je kontaktirala policija.

Koristili šifrirane izraze u Telegram grupi

Prošle godine sud u Berlinu osudio je Tonga Z. na pet godina i devet mjeseci zatvora zbog teškog silovanja, nanošenja teških tjelesnih ozljeda uporabom opasnih sredstava te povrede prava na privatnost. Slučaj je imao sličnosti sa zločinima serijskog silovatelja Zhenhaoa Zoua, 29-godišnjeg kineskog studenta koji je 2025. godine u Ujedinjenom Kraljevstvu osuđen na doživotni zatvor zbog drogiranja i silovanja deset žena u Velikoj Britaniji i Kini.

No Tong Z. nije djelovao sam. Daljnje sudske presude donesene ove godine utvrdile su da je bio jedan od osmorice članova Telegramove grupe pod nazivom "Njemačka autoškola". U toj su grupi članovi koristili šifrirane izraze kada su raspravljali o drogiranju i silovanju žena: "gorivo" je označavalo anestetike i sedative, a "automobil" je bio kodni naziv za njihove mete. Muškarci – od kojih su svi osim jednoga bili kineski državljani – također su snimali svoja silovanja, dijelili snimke i međusobno slavili počinjene zločine.

Trojica muškaraca, među kojima je i Tong Z., dosad su osuđena zbog povezanosti s tom Telegramovom grupom. Dapeng Z., 44-godišnji informatički inženjer i administrator grupe, osuđen je na 14 godina zatvora zbog teškog silovanja i pokušaja ubojstva. Zhongyi J., 28-godišnji kineski student, dobio je više od 11 godina zatvora zbog sličnih kaznenih djela. Njemački sudovi utvrdili su da su obojica svojim žrtvama svjesno davali doze droga opasne po život. Ta su otkrića izazvala šok u Kini i među kineskom dijasporom diljem svijeta, budući da je većina žrtava također bila kineskog podrijetla i živjela u Europi.

'Osjećam neizmjernu sramotu'

Prema sudskim dokumentima, Tong Z priznao je sve optužbe te je rekao da osjeća "neizmjernu sramotu". U izjavi je opisao koliko mu je bilo teško uspostavljati društvene odnose, osobito s Nijemcima. U Njemačku je stigao 2015. godine kao petnaestogodišnjak kako bi pohađao internat, a tijekom sljedećih godina selio se između nekoliko gradova. U trenutku uhićenja krajem 2024. još uvijek nije završio studij.

Nije imao bliskih prijatelja i većinu slobodnog vremena provodio je sam za računalom, a njegova se izolacija s godinama sve više produbljivala. "Postao sam zaokupljen digitalnim slikama, videozapisima i maštarijama, ne shvaćajući da time mogu nanijeti štetu stvarnim ljudima", rekao je Tong Z.

'Bog danju, vrag noću'

Na Telegramu je korisničko ime Tonga Z. bilo "Bog danju, vrag noću". Kao što naziv sugerira, slika koju je prikazivao u javnosti bila je u potpunoj suprotnosti sa zločinima opisanima u presudi. "Je li mi kuhao da bi me mogao drogirati? Stalno se pitam: jesam li nešto propustila? Kako sam završila u vezi s nekim tako strašnim?", rekla je Ivy, koja je smatrala Tonga "uzornim dečkom".

U razgovoru s Dapengom Z., administratorom Telegram grupe, Tong Z. ga je savjetovao kako snimati seksualne napade: "Možeš ponijeti GoPro i mobitel, za slučaj da su ti ruke zauzete." Njih dvojica su razmijenila više od 2.000 poruka na Telegramu u manje od godinu dana. Tong Z. je u chatu tvrdio da bi pričekao godinu ili dvije nakon snimanja žrtava prije nego što bi snimke iskoristio za ucjenu.

"One su plakale i molile me da izbrišem snimke, ali nikada im nije palo na pamet da odu policiji". Opisao je i kako je jedna žena koju je ucjenjivao plakala dok je bila prisiljena na spolni odnos s njim te naveo da ga je njezin plač 'iznimno uzbuđivao'", naveo je Tong Z.

U studenom 2024. Dapeng Z bio je prvi u Telegram grupi koji je uhićen, nakon što je nekoliko njegovih žrtava prijavilo slučaj policiji. Na njegovim uređajima pronašli su grupu te su identificirali Tonga Z i nekoliko drugih osumnjičenika sa sjedištem u Njemačkoj. Policija je ubrzo uhitila Tonga Z, a pretresom njegova stana pronađeni su kondomi, žensko donje rublje, štrcaljke, lijekovi za smirenje na recept u spremištu ispod kreveta te tvrdi diskovi s više od 2 TB snimaka. Na diskovima je utvrđeno da je Tong Z za svaku žrtvu imao zasebnu mapu.

Sud je zaključio da je motiv Tonga Z proizašao iz "dehumanizirajućeg mizoginog stava". Otkako je saznala za njegova djela, Ivy kaže da ima simptome depresije i PTSP-a te da se obraća psihijatru kako bi ponovno stekla osjećaj kontrole nad vlastitim životom.