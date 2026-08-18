Preokret: Dominik Livaković dolazi u Dinamo? Novi moment u turskoj sapunici

Dominik Livaković dolazi u Dinamo? Tako barem "diše" turski Sporx u svom pisanju, točnije navodi da je to izgledno, ali znate kakvi su turski novinari. Skloni senzaciji, preuveličavanju stvari, ali vrijedi prenijeti jer bi priča mogla držati vodu. Naime, Andy Bara, Livakovićev zastupnik, dolazi u Istanbul na novu rundu pregovora s Fenerbahčeom, klubom koji polaže prava na Livakovića i čiji je Livi igrač, službeno.

Sporx navodi kako se očekuje da će sapunica između Dinama, Fenera i Livakovića biti riješena do kraja ovog tjedna, jer Fenerbahče želi potvrditi roster za sljedeću sezonu i želi zgotoviti posao s Dinamom oko Livakovića, iz razloga što ne računaju na njega. Pa bi mogli popustiti s odštetom, a tko zna, možda popusti i Zvonimir Boban pa inkasira novce. Najizglednije kako će se naći, barem bi trebali, negdje na sredini...

Hrvatski reprezentativac povratak na Maksimir vidi kao najbolje rješenje, Dinamo ga želi zadržati, ali Fenerbahče zasad ne popušta oko odštete. Ili nije popuštao, a ovog tjedna možda i popusti. Novi sastanak menadžera Andyja Bare s turskim klubom mogao bi odrediti rasplet...

Dominik Livaković i Dinamo još nisu zatvorili vrata mogućem nastavku suradnje. Premda se nakon završetka prošlosezonske posudbe vratio pod ugovor Fenerbahčea, hrvatski reprezentativni vratar želi ponovno stati među vratnice zagrebačkog kluba. Jednaku želju imaju i na Maksimiru, no između želja i konačnog potpisa i dalje stoji odšteta.

Prema posljednjim informacijama, Fenerbahçe za 31-godišnjeg vratara traži oko pet milijuna eura. Dinamu je takav iznos previsok pa dogovor dvaju klubova još nije postignut. Livakovićev menadžer Andy Bara zbog toga bi ponovno trebao otputovati u Istanbul i pokušati približiti pregovaračke pozicije. Livaković je ugovorom vezan za turski klub do ljeta 2028. godine, zbog čega Dinamo bez suglasnosti Fenerbahčea ne može zaključiti posao. Index je 15. kolovoza objavio kako novi sastanak tek treba uslijediti.

Sportska strana priče gotovo da nije sporna. Livaković poznaje klub, momčad i pritisak koji dolazi s Dinamovim dresom, a na Maksimiru bi dobio sigurnost i kontinuitet nastupa. Nakon što je proljetni dio prošle sezone proveo na posudbi u Dinamu i sudjelovao u osvajanju dvostruke krune, njegov ostanak nametnuo se kao logičan potez za obje strane. Uz to, Dominik Kotarski, drugi reprezentativni golman koji se povezuje s dolaskom u Dinamo, ozlijedio se, pa je Livi opet u fokusu za Dinamo, možda i više nego ikad.

Problem je ta uvijek problematična financijska konstrukcija. U ranijoj fazi pregovora spominjala se Dinamova ponuda između tri i četiri milijuna eura, kao i mogućnost da se u posao uključe još neisplaćene rate iz Livakovićeva transfera u Istanbul 2023. godine. Fenerbahçe ga je tada platio 6,6 milijuna eura, a sada želi vratiti velik dio uloženog novca. Te pojedinosti, međutim, nisu službeno potvrđene od klubova.

Livakovićeva pozicija pritom je jasna. Nakon isteka odmora uredno se vratio u Istanbul i priključio obvezama Fenerbahçea, ali prema dostupnim informacijama nije u prvom planu klupskih planova za novu sezonu. Turski klub njegovom bi prodajom oslobodio značajan prostor u proračunu za plaće, dok bi Dinamo dobio iskusnog vratara čije prilagođavanje ne bi zahtijevalo vrijeme.

U priču se posljednjih dana uključila i Barcelona, koju pojedini mediji navode kao mogućeg interesenta. Za sada nema službene potvrde pregovora ni ponude španjolskog prvaka, pa tu mogućnost treba promatrati kao transferno nagađanje, a ne kao gotov posao. Sigurno je jedino da Livakovićeva budućnost još nije riješena.

Njegova povezanost s Maksimirom ionako je znatno veća od obične transferne priče. U prvom mandatu za Dinamo je odigrao 293 službene utakmice i osvojio 12 trofeja. Klub ga je u siječnju 2026. vratio na posudbu, gotovo dvije i pol godine nakon odlaska u Tursku, što je Dinamo tada službeno potvrdio. Nakon proljetnog dijela sezone njegov je učinak narastao na 310 nastupa.

Najnovije stanje zato se može sažeti jednostavno. Livaković želi Dinamo, Dinamo želi Livakovića, ali Fenerbahçe još nije prihvatio uvjete koje je hrvatski prvak spreman ponuditi. Nova runda pregovora u Istanbulu mogla bi pokazati postoji li prostor za kompromis ili će Maksimir morati potražiti drugo rješenje među vratnicama.

Za spomenuti i kako je jedan turski medij objavio senzacionalnu vijest da bi Dominik Livaković mogao karijeru nastaviti ni manje ni više nego u Barceloni kao rezervni golman, ali nama se nekako više sviđa da dođe u Dinamo, gdje mu je i mjesto. Nadamo se kako će se uskoro riješiti ova turska sapunica.