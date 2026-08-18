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USKORO NA RTL-u /

Kriminal, tajne i opasne istrage: Pogledajte prve kadrove nove serije 'Specijalisti Zagreb'

Ljubitelji kriminalističkih serija ove će jeseni napokon doći na svoje. RTL priprema 'Specijaliste Zagreb', prvu kriminalističku seriju u vlastitoj produkciji, koja na male ekrane stiže već 7. rujna, a prema dosad otkrivenim detaljima, riječ je o jednom od najvećih domaćih televizijskih projekata sezone.

 

Hoće li 'Specijalisti Zagreb' postati domaći odgovor na popularne europske kriminalističke hitove, publika će moći provjeriti od 7. rujna, kada RTL-ova prva kriminalistička serija stiže u udarni termin.

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18.8.2026.
10:37
Hot.hr
Specijalisti Zagreb
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