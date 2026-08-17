Pred Dinamom je utakmica sezone: Plavi love elitu i ogroman novac

ZADNJA PREPREKA /

Utakmica sezone za Dinamo u utorak na Maksimiru. Zadnja prepreka prema Ligi prvaka zove se norveški Viking. Dvomeč koji je nevjerojatno važan za budućnost Dinama. Plasman u Ligu prvaka, kada se sve zbroji, prema procjenama - nosi oko 28 milijuna eura dok Europska liga, koja je već osigurana, nosi između 12 i 14 milijuna. Viking je već na sredini norveškog prvenstva - je li to prednost? U videu pogledajte kako su dvoboj najavili trener Mario Kovačević i veznjak Luka Stojković.