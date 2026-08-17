Kovačević najavio okršaj s Vikingom: 'Volim više prirodnu travu, ali nemam ništa protiv umjetne'

Trener Dinama Mario Kovačević i veznjak Luka Stojković održali su konferenciju za medije dan prije utakmice protiv norveškog Vikinga u play-offu za ulazak u Ligu prvaka.

Prva utakmica play-offa za ulazak u Ligu prvaka između Dinama i Vikinga igra se u utorak 18. kolovoza s početkom u 21.00 sati, a moći ćete je pratiti u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr.

Kovačević je na početku čestitao 40. rođendan Bad Blue Boysima:

"Čestitam najboljim navijačima na 40. rođendanu, i da im naša pobjeda bude čestitka. Svi su na raspolaganju, znamo da moramo biti još bolji, ako želimo proći u Ligu prvaka."

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Potom se prebcio na okršaj s Vikingom.

"Svaku utakmicu smo sve bolji, ali znamo da u ovoj utakmici moramo biti najbolji. Kada vidimo logo Lige prvaka, to je prelijepo. Mi smo nova ekipa, godinu dana smo na okupu i napravili smo puno uspjeha. Bio je cilj da uđemo u play-off, sretni smo i zadovoljni. Vjerujem u svoju momčad, vjerujem da ćemo odigrati najbolju utakmicu i da ćemo ući u Ligu prvaka", rekao je i dodao:

"Viking je skandinavska momčad, igraju ofenzivno, s puno igrača odlaze u završnicu. Oni su već pet-šest godina skupa, prava su momčad. Ta tri njihova napadača na čelu s kapetanom Tripićem rade razliku, imaju puno kvalitetnih stvari. Moramo biti na nivou ako želimo do pobjede, dobro smo ih skautirali, bit ćemo spremni."

Potom je Kovačeviću stiglo pitanje o Tripiću, kako ga namjerava zaustaviti.

"Jako je bitno zaustaviti Zlatka Tripića, kapetan je, oko njega se sve vrti, ali igrali smo i protiv boljih igrača. Vjerujem da ćemo ga zaustaviti!", istaknuo je.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Osvrnuo se i na odlzk Gabriela Vidovića, koji apušta Maksimir i odlazi u njemački Paderborn:

"Zahvalio bih se Vidoviću na svemu, žao mi je što je otišao, nedostajat će. Ali, koga nema, bez njega se mora, dolaze i novi igrači. Nećemo sad prijavljivati nikoga novoga, ima nas dovoljno, a za dalje ćemo vidjeti!"

Norveški novinari postavili su Kovačeviću pitanje što misli o tome što njihovi klubovi tradicionalno loše prolaze na Maksimiru.

"Uvijek su utakmice s norveškim momčadima bile zanimljive i teške. Norveški nogomet se jako digao. Cijenimo ih i poštujemo, ali vjerujem u svoju ekipu i da ćemo se mi veseliti na kraju. Ovaj stadion ima povijest, normalno da nam je žao što nema istočne tribine, ali rješavamo pitanje stadiona i ovo su zadnje utakmice na ovom stadionu. Zagreb i Hrvatska zaslužuju novi i lijep stadion", rekao je trener Dinama pa se osvrnuo na činjenicu da se uzvrat sljedećeg tjedna u Norveškoj igra na umjetnoj travi:

"Volim više prirodnu travu, ali nemam ništa protiv umjetne trave. Posebno u takvim krajevima gdje je teško održavati prirodnu travu, nema problema".

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Luka Stojković složio se s tvrdnjom da bi pobjeda protiv Vikinga bila najbolji poklon navijačima za 40. rođendan skupine.

"Znamo kakva nas utakmica čeka, znamo da će biti teško i u ovoj fazi natjecanja nema lakih suparnika. Dat ćemo sve od sebe. To je najveće klupsko natjecanje, nema većeg motiva od toga" rekao je pa za kraj odgovorio na pitanje bi li preuzeo dres s brojem 10 koji je postao slobodan nakon odlaska Vidovića:

"Velika je stvar već što me se spominje u tom kontekstu, znamo kakve su legende nosile 'desetku' u Dinamu. Ali nije to do mene, to je odluka trenera i kluba, volio bih je dobiti".