Apel očajnog ugostitelja iz Omiša: 'Što će biti s radnicima? Za nas je sezona gotova'

Za pacijente stradale u velikom požaru na omiškom području koji se liječe u KBC-u Split nema značajnijih promjena u zdravstvenom stanju. U idućim danima planirani su operacijski zahvati koji će se provoditi etapno, ovisno o stanju pacijenata.

Troje pacijenata koji se liječe u zagrebačkom KBC Sestre milosrdnice neznatno je stabilnije u odnosu na prethodne dane, no i dalje su životno ugroženi.

Smješteni su u Jedinici intenzivnog liječenja, intubirani i na mehaničkoj ventilaciji.

Maloljetna djevojka koja je u Klinici za dječje bolesti u Zagrebu je stabilno, a nastavljeno je kirurško liječenje opeklina.

Nakon požara zbraja se šteta, a ostaje pitanje i pomoći države. S novim informacijama o razmjerima štete iz mjesta Brzet javio se reporter RTL-a Danas. Ističe da je sanacije ondje krenula još jutros, gdje je danas stigao gotovo cijeli krizni stožer Splitsko-dalmatinske županije.

Golema šteta nakon požara kod Omiša

"Na ovoj lokaciji, jednoj od najljepših na cijelom ovom omiškom dijelu priobalja, stradala je predivna priroda. Ovdje je borova šuma uz samu plažu, tu su i ugostiteljski objekti, a u krugu od stotinjak metara izgorjela su čak tri. Šteta je enormna, a ljude brine sudbina radnika koji su tamo radili jer je ova turistička sezona za njih gotova", istaknuo je reporter.

Tamošnji mještani očekuju pomoć države. Već u petak ovdje je bio i premijer koji je obećao da će ljudima nadoknaditi materijalnu štetu, a potvrdio je to i danas splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, koji je ujedno i predsjednik kriznog stožera.

A kako na sve to gledaju ljudi, provjerio je u razgovoru s mladim ugostiteljem Borisom Doljaninom.

Prizor opožarenog objekta kaže nije ni ugodan ni dobar. Taj je objekt prehranjivao čak 15 obitelji, a sada ostaje pitanje kako dalje i što s njihovim obiteljima.

Apel ugostitelja

Prihoda nema, a ljudi su i dalje zaposleni. Najvažnije je što će se dalje događati. "Želim se zahvaliti i Bobanu i ministru turizma koji su jutros ovdje bili na terenu. Najvažnije je da naši radnici budu zbrinuti tako da država, grad ili županiju stanu iza njih. Ja kao poduzetnik dajem sva davanja državi i tako želim da država to vrati prema nama. Prihodi su nam sada ravni nuli", ispričao je Doljanin za RTL Danas.

Ističe kako su najavljeni paketi pomoći za obnovu ugostiteljskih objekata, no apelira i na pomoć radnicima jer zasada ni ministar ni župan nisu znali reći što će biti s njima.

"Želim da te pakete za nas upute i za njih. Ovdje nije 1000 zaposlenih, nego 30-40 s ovog područja koji nemaju prihode te ovise o državi, županiji i općini", naglašava ugostitelj.

Prije godinu dana bio je sličan požar na području Marušića i Piska, još uvijek ima neriješenih odštetnih zahtjeva pa smo Doljanina pitali što očekuje po pitanju odštete za njegov objekt.

"Nadam se da su lani naučili kako brzo reagirali jer je ovo turističko mjesto, od njega živi dosta ljudi. Plaža je sad prazna, nema nikoga. Turizam je ovdje za ovu sezonu gotov", napominje.

Ipak, nada se da će se objekt ove zime obnoviti i da će odraditi i zimski period. "Mi radimo tijekom cijele godine pa je bitno da radnici imaju sigurnost", zaključio je.