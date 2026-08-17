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DINAMOVA DESETKA /

Stojkovića pitali bi li uzeo dres s brojem 10, Kovačević se ubacio: 'Dobio bi ga već sutra, ali...'

Dinamova desetka postala je slobodna nakon odlaska Vidovića

17.8.2026.
18:56
M.G.
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Veznjak Dinama Luka Stojković dobio je na konferenciji za medije uoči utakmice protiv Vikinga pitanje o tome bi li volio preuzeti dres s brojem 10, koji je postao slobodan nakon što je Plave napustio Gabriel Vidović, i odgovorio je da bi mu to bila velika čast, ali da on ne odlučuje o tome.

"Naravno da je to velika stvar da me ljudi spominju u tom kontekstu, znamo kakve su legende nosile taj broj u Dinamu, ali to je odluka trenera i kluba", rekao je Luka, na to se ubacio trener Kovačević:

"Dobio bi već možda sutra, ali mi smo ga prijavili pod brojem sedam pa mora utakmicu odigrati pod tim brojem."

Sve što se događalo na Dinamovoj konferenciji za medije pročitajte (i pogledajte) OVDJE.

DinamoLuka StojkovićDresLiga PrvakaMario Kovačević
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