Stojkovića pitali bi li uzeo dres s brojem 10, Kovačević se ubacio: 'Dobio bi ga već sutra, ali...'

Veznjak Dinama Luka Stojković dobio je na konferenciji za medije uoči utakmice protiv Vikinga pitanje o tome bi li volio preuzeti dres s brojem 10, koji je postao slobodan nakon što je Plave napustio Gabriel Vidović, i odgovorio je da bi mu to bila velika čast, ali da on ne odlučuje o tome.

"Naravno da je to velika stvar da me ljudi spominju u tom kontekstu, znamo kakve su legende nosile taj broj u Dinamu, ali to je odluka trenera i kluba", rekao je Luka, na to se ubacio trener Kovačević:

"Dobio bi već možda sutra, ali mi smo ga prijavili pod brojem sedam pa mora utakmicu odigrati pod tim brojem."

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