Dinamo želi bivšeg igrača Barcelone koji je imao otkupnu klauzulu od 400 milijuna eura?

Dinamo ozbiljno razmatra dovođenje Emrea Demira, 22-godišnjeg ofenzivnog veznjaka Fenerbahčea, kako otkriva talijanski transfer insajder Rudy Galetti. Riječ je o nekadašnjoj velikoj nadi turskog nogometa čija je karijera nakon epizode u Kataloniji krenula neočekivanim smjerom.

Jaka konkurencija za potpis

Iako s Maksimira još nije stigla službena ponuda, konkurencija je iznimno jaka. Najkonkretniji je bio bugarski CSKA Sofija, koji je Fenerbahčeu već ponudio 400 tisuća eura. Situaciju pozorno prate i austrijski Red Bull Salzburg te turski Alanyaspor, dok delegacija švicarskog Lugana uskoro planira put u Istanbul na pregovore.

🚨🔥 EXCL | CSKA Sofia, Alanyaspor, Lugano, Dinamo Zagreb and RB Salzburg are all tracking Emre Demir.



The Bulgarian club already made an offer for the 22yo Fenerbahçe attacking midfielder, while other sides remain firmly in the race.



All the details ▶️ https://t.co/yc3ToqcJPV pic.twitter.com/Ute4mPuH4F — Rudy Galetti (@RudyGaletti) August 17, 2026

Dinamo je zasad u fazi praćenja, ali jasno je da će za potpis ovog kreativnog ljevaka morati djelovati brzo.

Foto: Daniel Stiller/Bildbyran Photo Agency/Profimedia

Od Barçine klauzule do turske druge lige

Demirova priča je gotovo filmska. Kao produkt Kayserisporove škole, debitirao je sa samo 15 godina i ubrzo postao najmlađi strijelac u povijesti turske Süper Lig. Njegov talent nije promaknuo Barceloni, koja ga je 2021. dovela za dva milijuna eura i u ugovor ugradila nevjerojatnu izlaznu klauzulu od 400 milijuna eura. Ipak, u Barceloninoj drugoj momčadi upisao je tek dva nastupa. Uslijedio je besplatan povratak u Tursku, u redove Fenerbahčea, s tim da je Barcelona zadržala pravo na 20 posto od idućeg transfera.

Kontinuitet nije pronašao ni u istanbulskom velikanu pa je karijeru pokušavao oživjeti na posudbama. Posljednje dvije sezone proveo je u drugoligašu Sakaryasporu, gdje je u netom završenoj sezoni upisao 30 nastupa uz tri pogotka i jednu asistenciju. Turski U-21 reprezentativac vratio se ovog ljeta u Fenerbahçe, a s obzirom na tehničke kvalitete i mogućnost igre na više ofenzivnih pozicija, predstavlja zanimljivu priliku za klubove koji su spremni uložiti u oživljavanje karijere igrača golemog, ali neispunjenog potencijala.