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Dinamo želi bivšeg igrača Barcelone koji je imao otkupnu klauzulu od 400 milijuna eura?

Dinamo želi bivšeg igrača Barcelone koji je imao otkupnu klauzulu od 400 milijuna eura?
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Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Dinamo prati veliku nadu turskog nogometa čija je karijera nakon epizode u Kataloniji krenula neočekivanim smjerom.

17.8.2026.
19:42
Antonela Ištvan
Josip Regovic/PIXSELL
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Dinamo ozbiljno razmatra dovođenje Emrea Demira, 22-godišnjeg ofenzivnog veznjaka Fenerbahčea, kako otkriva talijanski transfer insajder Rudy Galetti. Riječ je o nekadašnjoj velikoj nadi turskog nogometa čija je karijera nakon epizode u Kataloniji krenula neočekivanim smjerom.

Jaka konkurencija za potpis

Iako s Maksimira još nije stigla službena ponuda, konkurencija je iznimno jaka. Najkonkretniji je bio bugarski CSKA Sofija, koji je Fenerbahčeu već ponudio 400 tisuća eura. Situaciju pozorno prate i austrijski Red Bull Salzburg te turski Alanyaspor, dok delegacija švicarskog Lugana uskoro planira put u Istanbul na pregovore.

Dinamo je zasad u fazi praćenja, ali jasno je da će za potpis ovog kreativnog ljevaka morati djelovati brzo.

Dinamo želi bivšeg igrača Barcelone koji je imao otkupnu klauzulu od 400 milijuna eura?
Foto: Daniel Stiller/Bildbyran Photo Agency/Profimedia

Od Barçine klauzule do turske druge lige

Demirova priča je gotovo filmska. Kao produkt Kayserisporove škole, debitirao je sa samo 15 godina i ubrzo postao najmlađi strijelac u povijesti turske Süper Lig. Njegov talent nije promaknuo Barceloni, koja ga je 2021. dovela za dva milijuna eura i u ugovor ugradila nevjerojatnu izlaznu klauzulu od 400 milijuna eura. Ipak, u Barceloninoj drugoj momčadi upisao je tek dva nastupa. Uslijedio je besplatan povratak u Tursku, u redove Fenerbahčea, s tim da je Barcelona zadržala pravo na 20 posto od idućeg transfera.

Kontinuitet nije pronašao ni u istanbulskom velikanu pa je karijeru pokušavao oživjeti na posudbama. Posljednje dvije sezone proveo je u drugoligašu Sakaryasporu, gdje je u netom završenoj sezoni upisao 30 nastupa uz tri pogotka i jednu asistenciju. Turski U-21 reprezentativac vratio se ovog ljeta u Fenerbahçe, a s obzirom na tehničke kvalitete i mogućnost igre na više ofenzivnih pozicija, predstavlja zanimljivu priliku za klubove koji su spremni uložiti u oživljavanje karijere igrača golemog, ali neispunjenog potencijala.

DinamoFenerbahceTransferBarcelona
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