TOTalna analiza s Marijom Totom: 'To što treneri u SHNL-u govore je dosadno i smiješno'

U novom podcastu portala Net.hr "TOTalna analiza", ugledni nogometni stručnjak i trener Marijo Tot gledateljima nudi dubinski uvid u zbivanja u hrvatskom nogometu. Već u prvoj epizodi, Tot je bez zadrške secirao igru vodećih klubova, pohvalio one koji su ga impresionirali, ali i uputio oštru kritiku ustaljenim trenerskim frazama koje, prema njemu, vrijeđaju inteligenciju nogometne publike.

Hitovi prvenstva su Osijek i Varaždin

Nakon uvodna tri kola, Tot je posebno istaknuo dva kluba kao najugodnija iznenađenja.

"Analizirajući prva dva HNL kola... moramo reći jasno i glasno: Hit ulaska u sezonu su Osijek i Varaždin", istaknuo je Tot.

Posebne pohvale uputio je na račun trenera Varaždina, Nikole Šafarića.

"Sjećam ga se kao igrača Varaždina kojeg sam pobijedio u finalu Kupa s Dinamom još davne 2011. godine. Bio je fini veznjak znalac, a sada se čini da gradi i finu trenersku karijeru."

Uz trenera, istaknuo je i mladog igrača Ivana Canjugu, koji je "svojom tehnikom, razumijevanjem igre i progresivnim rješenjima zapravo nastavio privlačiti pažnju i na početku nove sezone."

Pet ključnih područja igre

Kako bi publici približio način na koji razmišlja "hardcore struka", Tot je objasnio svoju metodologiju analize, koja se temelji na pet ključnih segmenata nogometne igre.

Prvi je igra u posjedu lopte, gdje se pita:

"Da li je taj naš posjed lopte... jalov, spor, neokomit, s puno lažne kontrole igre i predvidljivosti, zapravo bez osvajanja prostora prema naprijed?"

Drugi segment je faza obrane, odnosno ima li momčad znanja "zaustaviti protivnika na neki od načina poput visokog pressinga, zonskog bloka, niskog bloka".

Treći i četvrti, ključni segmenti modernog nogometa, su tranzicije.

"Ono što danas čini presudnu razliku između dvije momčadi na terenu... je tko se bolje snalazi u takozvanim tranziciji nogometne igre", objasnio je Tot, misleći pritom na reakciju nakon izgubljene (negativna tranzicija) i osvojene lopte (pozitivna tranzicija).

Peti, često presudni segment, su prekidi.

"Ti legendarni prekidi na kojima su se lomila koplja... postotak golova iz ovog segmenta igre vrlo je vrlo značajan i može često usmjeriti utakmicu."

Seciranje 3. kola: Od Dinamove zrelosti do Hajdukove muke

Primjenjujući svoju metodologiju, Tot je analizirao sve utakmice trećeg kola HNL-a.

Dinamo - Rudeš (4-0)

"Radili su sjajne rotacije beka, krila i veznog. Rupe neaktivnosti i sporosti u nekim periodima igre... bolje ekipe će to sigurno puno bolje iskoristiti."

Istra - Slaven Belupo (3-0)

"Kontranapad Istre je nešto što očito postaje zaštitni znak Istre u ovoj sezoni. Ključ i temelj svih dobrih rezultata, a tu mislim na onu pravu stvarnu kompaktnost i koheziju, Slaven Belupo u ovom trenutku nema."

Osijek - Lokomotiva (1-0)

"Ono što se vidi u igri Osijeka pod novim trenerom je brzi protok lopte po cijelom terenu. Jako su okomiti, vertikalni i ne pada im na pamet igrati na dugi posjed, nešto što i ja preferiram kao trener, i prst gore."

Varaždin - Rijeka (2-0)

"Rijeci je prepušten posjed sa sjajnom horizontalnom kompaktnošću. Dakle, Varaždin se vrlo sjajno kretao u fazi obrane i pustio prividni posjed Rijeci."

Gorica - Hajduk (1-2)

"Nažalost, Hajduk još nema kontinuitet igre ni dovoljno kontrole kroz svih 90 minuta. Međutim, ovaj put je pokazao karakter i preko individualne kvalitete lošiju utakmicu pretvorio u tri boda."

'Floskule su postale dosadne i smiješne'

Često slušamo, Marijo, iste floskule poput spomenute energije, moramo biti bolji u realizaciji ili protivnik je više želio pobjedu. Koliko takve izjave objašnjavaju utakmicu, a koliko samo izbjegavaju konkretnu analizu? Već su takve izjave postale dosadne i smiješne nogometnoj javnosti.

"Ja mislim da jesu. I ovdje bih definitivno apelirao i zapravo od trenera naših koji daju izjave nakon utakmice, bez obzira na to da li su je izgubili ili pobijedili, očekivao bih barem djelomično da objasne realne situacije. Zašto momčad nije bila dobra? Možda ekipa nije dobro zatvarala širinu terena svojim kretnjama, možda se stvarao jaz između zadnje linije i veznog reda. Nešto je svakako uzrokovalo poraz. No, bojim se da je to često i odraz stanja u struci. Svjedoci smo da nam dolaze, ali i da sami stvaramo, 'trenerske poluproizvode' koji onda nisu u stanju dati dublju analizu jer je ni sami ne vide. Dobra izjava trenera, pa čak i kad je izgubio utakmicu, može njemu donijeti puno simpatija javnosti. Ove robotske izjave nakon utakmice koje slušamo su, moram reći, vrlo dosadne. I treneri bi ih trebali mijenjati."

Na kraju emisije, Marijo Tot je pozvao gledatelje da se uključe u raspravu, argumentirano i bez vrijeđanja, te je naglasio temeljnu filozofiju svog pristupa nogometu. Čitatelji portala Net.hr imaju priliku demantirati Marija Tota, biti nogometni trener, iskazati svoje mišljenje.

"Kad jedna utakmica završi, tek tada počinje analiza."

Prvu epizodu TOTalne analize s Marijom Totom gledajte u priloženom videu gore.