Misliš da znaš sve o nogometu? Vrijeme je za TOTalnu analizu s Marijom Totom

Na Net.hr u ponedeljak stiže novi nogometni podcast u kojem nema površnih dojmova ni ispraznih fraza, a u kojem će se analizirati odigrano kolo u SHNL-u. Marijo Tot, poznati nogometni trener, otkriva što se doista događa na terenu i mijenja način na koji gledamo nogomet.

Marijo Tot podučavao je neke od najvećih hrvatskih trenera tajnama njihova posla. Kroz njegove su učionice na Nogometnoj akademiji HNS-a prošli Sergej Jakirović, Niko Kovač, Nenad Bjelica, Igor Tudor i brojni drugi.

Kao prvi suradnik radio je uz velika trenerska imena poput Vahida Halilhodžića, Blaža Sliškovića, Slavena Bilića, Dragana Skočića i Igora Štimca. Istodobno je gradio zavidnu samostalnu karijeru, vodeći gotovo polovicu klubova HNL-a te radeći u brojnim ligama diljem svijeta.

Foto: Privatna arhiva

Marijo Tot jedini je hrvatski trener koji je vodio dva kineska superligaša u razdoblju kada su mu s protivničke klupe prijetili velikani poput Luiza Felipea Scolarija, Sven-Görana Erikssona i Marcella Lippija, a travnjacima su dominirale svjetske zvijezde kao što su Paulinho, Robinho, Hulk, Oscar, Zvjezdan Misimović i Tim Cahill.

Sada svoje znanje, iskustvo i trenerski pogled na igru donosi na portal Net.hr.

U novom podcastu TOTalna analiza s Marijem Totom utakmice se neće samo prepričavati. One će se rastavljati do najsitnijih detalja. Zašto je momčad izgubila kontrolu? Gdje je trener dobio utakmicu? Što se krije iza promjene formacije? Kako nastaje prostor koji gledatelj često ni ne primijeti? I što profesionalno oko vidi ondje gdje većina vidi samo dodavanje, trk ili pogodak?

Bez površnih zaključaka i uobičajenih nogometnih fraza, Mario Tot analizirat će ključne taktičke odluke, poteze trenera i detalje koji odlučuju utakmice. Jasno, izravno i razumljivo, ali uvijek iz perspektive čovjeka koji je nogomet učio, podučavao i koji nogomet živi na najvišoj razini.

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