Sud odbacio zahtjev bivše zaručnice Luke Dončića za alimentaciju

Zahtjev za alimentaciju koji je Anamaria Goltes (27) podnijela protiv profesionalnog košarkaša Luke Dončića (28) u petak je službeno odbačen, no rasplet postupka obilježila je i oštra razmjena između odvjetnika, piše NY Post.

Na ročištu pred sudom okruga Los Angeles odvjetnici Luke Dončića i njegove bivše zaručnice uključili su se videopozivom. Dončićeva odvjetnica Laura Wasser, poznata američka odvjetnica za razvode, odmah se obrušila na Goltesina pravnog zastupnika Evana C. Itzkowitza.

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Sutkinja Melissa C. Lyons upitala je Wasser o zahtjevu obrane da se postupak poništi i/ili odbaci. Wasser je pritom jasno poručila da smatra kako cijeli slučaj uopće nije trebao biti pokrenut, piše spomenuti portal.

"Vjerujem da to stoji i u našim podnescima, časni sude - ovaj postupak se uopće nije trebao pokretati. No, vjerujem da će vam gospodin Itzkowitz sada reći kako je zatražio povlačenje cijele tužbe, pa nećete morati ni odlučivati o našem zahtjevu za odbacivanje. Je li tako, gospodine Itzkowitz?", rekla je Laura, poznata i kao Kraljica razvoda.

Itzkowitz je potvrdio da je Wasser u pravu. Objasnio je da je još 3. kolovoza pokušao povući zahtjev, no sud ga je tada odbio zbog nedostatka Dončićeva potpisa.

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Podsjećamo, u zahtjevu za povlačenje tužbe 3. kolovoza Anamaria je, piše NY Post, navela da spor s Dončićem želi riješiti ''mirnim putem i međusobnim dogovorom, u najboljem interesu njihove djece''.

No, prema pisanju medija, u međuvremenu je od Dončića zatražila čak 50 milijuna dolara kako bi postigli nagodbu.