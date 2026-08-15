Sud odbacio zahtjev bivše zaručnice Luke Dončića za alimentaciju
Sutkinja Melissa C. Lyons upitala je Wasser o zahtjevu obrane da se postupak poništi i/ili odbaci. Wasser je pritom jasno poručila da smatra kako cijeli slučaj uopće nije trebao biti pokrenut
Zahtjev za alimentaciju koji je Anamaria Goltes (27) podnijela protiv profesionalnog košarkaša Luke Dončića (28) u petak je službeno odbačen, no rasplet postupka obilježila je i oštra razmjena između odvjetnika, piše NY Post.
Na ročištu pred sudom okruga Los Angeles odvjetnici Luke Dončića i njegove bivše zaručnice uključili su se videopozivom. Dončićeva odvjetnica Laura Wasser, poznata američka odvjetnica za razvode, odmah se obrušila na Goltesina pravnog zastupnika Evana C. Itzkowitza.
Sutkinja Melissa C. Lyons upitala je Wasser o zahtjevu obrane da se postupak poništi i/ili odbaci. Wasser je pritom jasno poručila da smatra kako cijeli slučaj uopće nije trebao biti pokrenut, piše spomenuti portal.
"Vjerujem da to stoji i u našim podnescima, časni sude - ovaj postupak se uopće nije trebao pokretati. No, vjerujem da će vam gospodin Itzkowitz sada reći kako je zatražio povlačenje cijele tužbe, pa nećete morati ni odlučivati o našem zahtjevu za odbacivanje. Je li tako, gospodine Itzkowitz?", rekla je Laura, poznata i kao Kraljica razvoda.
Itzkowitz je potvrdio da je Wasser u pravu. Objasnio je da je još 3. kolovoza pokušao povući zahtjev, no sud ga je tada odbio zbog nedostatka Dončićeva potpisa.
Podsjećamo, u zahtjevu za povlačenje tužbe 3. kolovoza Anamaria je, piše NY Post, navela da spor s Dončićem želi riješiti ''mirnim putem i međusobnim dogovorom, u najboljem interesu njihove djece''.
No, prema pisanju medija, u međuvremenu je od Dončića zatražila čak 50 milijuna dolara kako bi postigli nagodbu.