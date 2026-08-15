FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PREOKRET U SPORU /

Sud odbacio zahtjev bivše zaručnice Luke Dončića za alimentaciju

Sud odbacio zahtjev bivše zaručnice Luke Dončića za alimentaciju
×
Foto: Joly Victor/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Sutkinja Melissa C. Lyons upitala je Wasser o zahtjevu obrane da se postupak poništi i/ili odbaci. Wasser je pritom jasno poručila da smatra kako cijeli slučaj uopće nije trebao biti pokrenut

15.8.2026.
17:01
Hot.hr
Joly Victor/ABACA/Abaca Press/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Zahtjev za alimentaciju koji je Anamaria Goltes (27) podnijela protiv profesionalnog košarkaša Luke Dončića (28) u petak je službeno odbačen, no rasplet postupka obilježila je i oštra razmjena između odvjetnika, piše NY Post. 

Na ročištu pred sudom okruga Los Angeles odvjetnici Luke Dončića i njegove bivše zaručnice uključili su se videopozivom. Dončićeva odvjetnica Laura Wasser, poznata američka odvjetnica za razvode, odmah se obrušila na Goltesina pravnog zastupnika Evana C. Itzkowitza.

Sud odbacio zahtjev bivše zaručnice Luke Dončića za alimentaciju
Foto: TheImageDirect.com/The Image Direct/Profimedia

Sutkinja Melissa C. Lyons upitala je Wasser o zahtjevu obrane da se postupak poništi i/ili odbaci. Wasser je pritom jasno poručila da smatra kako cijeli slučaj uopće nije trebao biti pokrenut, piše spomenuti portal. 

"Vjerujem da to stoji i u našim podnescima, časni sude - ovaj postupak se uopće nije trebao pokretati. No, vjerujem da će vam gospodin Itzkowitz sada reći kako je zatražio povlačenje cijele tužbe, pa nećete morati ni odlučivati o našem zahtjevu za odbacivanje. Je li tako, gospodine Itzkowitz?", rekla je Laura, poznata i kao Kraljica razvoda. 

Itzkowitz je potvrdio da je Wasser u pravu. Objasnio je da je još 3. kolovoza pokušao povući zahtjev, no sud ga je tada odbio zbog nedostatka Dončićeva potpisa.

Sud odbacio zahtjev bivše zaručnice Luke Dončića za alimentaciju
Foto: Alex Slitz/Getty images/Profimedia

Podsjećamo, u zahtjevu za povlačenje tužbe 3. kolovoza Anamaria je, piše NY Post, navela da spor s Dončićem želi riješiti ''mirnim putem i međusobnim dogovorom, u najboljem interesu njihove djece''.

No, prema pisanju medija, u međuvremenu je od Dončića zatražila čak 50 milijuna dolara kako bi postigli nagodbu.

Luka DončićSuprugaAlimentacija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike