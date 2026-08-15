Kakvo je stanje na požarištu kod Omiša? 'Hvala Bogu uspjeli smo, obranili smo što se moglo'

Situacija na požarištu kod Omiša puno je bolja nego jučer, no vatrogasci i dalje imaju pune ruke posla. Iako su iscrpljeni nakon dvije neprospavane noći, oko 100 vatrogasaca s 30 vozila ostalo je na terenu, gdje saniraju rubove požarišta i gase preostala žarišta.

U pomoć vatrogascima stigle su i zračne snage. Na sjevernom dijelu požarišta još ima otvorenog plamena, a gase ga kanader i Air Tractor. Teren je obišao i helikopter MORH-a kako bi se utvrdilo gdje je još potrebno intervenirati.

"Trenutno je stanje na požarištu zadovoljavajuće. Puno je bolje nego prošlog dana. Na sjevernom dijelu imamo još malo otvorenog plamena, a gase ga kanader i Air Tractor. Helikopter MORH-a obišao je teren, tako da ćemo imati još bolju informaciju", rekao je zamjenik zapovjednika DVD-a Omiš Marko Maleničić.

Dodao je da postoji mogućnost desantiranja vatrogasaca ako za tO bude potrebe, kako bi na teško pristupačne dijelove požarišta stigli s opremom za gašenje. Ipak, nada se da takva intervencija neće biti potrebna.

Na južnom dijelu požara situacija je, kaže, praktički pod kontrolom. Vatrogasci natapaju rubove požarišta, saniraju oštećene objekte i nastavljaju s gašenjem preostalih žarišta.

Bura dodatno otežavala gašenje

Maleničić ističe kako su uvjeti u kojima su vatrogasci gasili požar bili iznimno teški.

"Imali smo ekstremne uvjete, dugotrajnu sušu, nedostatak kiše i jak vjetar, odnosno buru, koja je ekstremno poduprla širenje požara. Širenje požara bilo je teško, ali, hvala Bogu, uspjeli smo. Obranili smo ono što se moglo", rekao je.

U požaru su, nažalost, oštećeni i pojedini objekti.

"Sigurno je malo teško to gledati, ali sve će doći na svoje. Sve je prošlo i nadam se svemu boljemu", kazao je Maleničić.

Jedan od problema tijekom intervencije bila je i prohodnost prometnica. Vatrogasci su se, kaže Maleničić, uspjeli probiti do većine stambenih objekata i industrijske zone, no situaciju su povremeno otežavali automobili koje su turisti i domaći stanovnici u panici ostavljali na cesti.

"Imali smo stvarno prohodne putove. Uspjeli smo se probiti do većine stambenih objekata i industrijske zone. Međutim, bilo je turista i domaćih ljudi koji su u panici i strahu ostavljali automobile po cesti. Nekad su nam smetali", objasnio je.

U pomoć stigli vatrogasci iz cijele Hrvatske

Veliku pomoć domicilnim vatrogascima pružaju kolege iz drugih dijelova Hrvatske. Na teren su stigle snage kroz dvije izvanredne dislokacije, odnosno iz dvije županije, dok je treća skupina trenutačno na terenu.

Dolaskom dodatnih snaga domicilni vatrogasci poslani su na odmor kako bi se nakon predaha ponovno mogli vratiti na požarište.

"Došli su na dvije izvanredne dislokacije, odnosno dislokacije iz dvije županije. Treća je trenutačno na terenu. Stvarno su nam puno pomogli i zamijenili domicilne snage. Naše smo poslali na odmor, a oni će na terenu ostati još jedan dan. Nakon toga ćemo se mi odmorni vratiti na teren i odrađivati sve do kraja", rekao je Maleničić.

Vatrogasci bi na požarištu, prema njegovoj procjeni, mogli ostati još najmanje dan i pol do dva dana.

Razmjeri štete su veliki, no najteža posljedica požara je gubitak jednog ljudskog života.

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