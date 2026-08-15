Upozorenje za sve koji piju ove lijekove za mršavljenje: Vrućine donose poseban rizik

Ljekarnici su izdali važno upozorenje korisnicima popularnih lijekova za mršavljenje Wegovy i Mounjaro. Naime, zbog kombinacije ekstremnih vrućina i nuspojava koje ovi lijekovi izazivaju, milijuni ljudi izloženi su povećanom riziku od opasne dehidracije i ozbiljnih zdravstvenih komplikacija, piše Mirror.

Wendy Lee, zamjenica nadzornika u lancu ljekarni Well Pharmacy, naglasila je da vrućina sama po sebi povećava rizik od gubitka tekućine znojenjem, što može brzo dovesti do dehidracije. Problem postaje znatno ozbiljniji za osobe koje koriste lijekove nove generacije za mršavljenje.

"Lijekovi za mršavljenje poput Wegovyja i Mounjara mogu potisnuti apetit, smanjiti potrebu za redovitim jelom i pićem te uzrokovati mučninu ili povraćanje, stoga je vrlo lako dehidrirati", izjavila je Lee.

Koji su rani znakovi dehidracije?

Lee je objasnila na koje rane znakove dehidracije treba obratiti pozornost prije nego što stanje postane ozbiljno. Prepoznavanje ovih simptoma ključno je za pravovremenu reakciju.

"Pripazite na osjećaj žeđi, suha usta ili ljepljivu slinu. Glavobolje su često povezane s dehidracijom, kao i tamnožuti urin ili smanjena potreba za mokrenjem. Ako se osjećate umorno, slabo ili osjetite vrtoglavicu pri ustajanju, to bi mogao biti još jedan pokazatelj da vam nedostaje tekućine", pojasnila je.

Kada potražiti hitnu medicinsku pomoć?

Ako se rani simptomi ignoriraju, stanje se može brzo pogoršati i postati opasno po život. "Ako se osjećate zbunjeno ili neuobičajeno pospano, ako gubite svijest, imate ubrzan rad srca ili imate vrlo malo ili nimalo urina, to je ozbiljno stanje i trebali biste potražiti hitnu medicinsku pomoć. Slično tome, ako ne možete zadržati tekućinu zbog povraćanja ili se osjećate iznimno slabo, sve su to znakovi teške dehidracije", upozorila je Lee.

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Također je istaknula klasične simptome toplinskog udara, koji uključuju tjelesnu temperaturu iznad 40 stupnjeva, vruću kožu, zbunjenost i gubitak svijesti.

Što su Wegovy i Mounjaro?

Wegovy (semaglutid) i Mounjaro (tirzepatid) lijekovi su koji se primjenjuju injekcijom jednom tjedno i pripadaju klasi GLP-1 agonista. Iako su stekli globalnu popularnost zbog svoje učinkovitosti u gubitku kilograma, njihova upotreba nije bez rizika. Samo je Wegovy službeno odobren za mršavljenje, dok se Mounjaro primarno koristi za liječenje dijabetesa tipa 2, a za gubitak težine propisuje se izvan odobrenih indikacija ("off-label").

Osim što smanjuju apetit i usporavaju pražnjenje želuca, oba lijeka imaju niz čestih nuspojava, uključujući mučninu, povraćanje, proljev i bolove u trbuhu. Međutim, postoje i rjeđe, ali mnogo ozbiljnije nuspojave poput problema sa žučnim mjehurom, pankreatitisa i povećanog rizika od raka štitnjače.

Nedavna velika studija objavljena u časopisu The BMJ, koja je obuhvatila gotovo 100.000 sudionika, otkrila je da ovi lijekovi ne poboljšavaju značajno kvalitetu života te da je veći gubitak težine često povezan s izraženijim nuspojavama.

Savjeti za sigurno ljeto

Lee savjetuje svima koji koriste lijekove za mršavljenje da budu posebno oprezni tijekom ekstremnih vrućina te nudi nekoliko ključnih savjeta za pravilnu hidrataciju.

"Po vrućem vremenu većina bi odraslih trebala težiti unosu od 2,5 do tri litre vode dnevno kako bi nadoknadili tekućinu izgubljenu znojenjem. To je povećanje u odnosu na osnovnu preporuku od 1,5 do dvije litre. Ne zaboravite piti vodu postupno, u malim gutljajima, umjesto da pijete ogromne količine odjednom. Ako vježbate ili radite na vrućini, ciljajte na otprilike jednu šalicu (240 ml) svakih 15 do 20 minuta", savjetuje.

No, upozorava i na opasnost od prekomjerne hidratacije: "Nemojte prekoračiti unos od 1,5 litara na sat, jer to može opasno sniziti razinu soli u krvi".

Dok ovi lijekovi nude nadu mnogima u borbi s pretilošću i dijabetesom, ključno je biti svjestan svih rizika koje nose, osobito u izvanrednim vremenskim uvjetima. Poznavanje simptoma dehidracije i pravilna briga o unosu tekućine mogu spriječiti ozbiljne zdravstvene probleme i osigurati sigurno ljeto.

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