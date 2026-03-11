Popularni lijek za mršavljenje ima rijetku, ali ozbiljnu nuspojavu: 'Najčešće je trajno'

Lijek za mršavljenje Wegovy povezan je s gotovo pet puta većim rizikom od iznenadnog gubitka vida u odnosu na popularni Ozempic, pokazalo je veliko istraživanje objavljeno u stručnom časopisu British Journal of Ophthalmology.

Riječ je o lijekovima iz skupine GLP-1 agonista, među kojima su semaglutid (Wegovy, Ozempic i Rybelsus) te tirzepatid (Mounjaro). Oni snižavaju razinu šećera u krvi, usporavaju probavu i smanjuju apetit, zbog čega su posljednjih godina postali iznimno popularni, osobito u terapiji pretilosti, piše The Guardian.

No, nova studija upozorava na rijetku, ali ozbiljnu nuspojavu. Pacijenti koji uzimaju Wegovy za mršavljenje imali su pet puta veću vjerojatnost razvoja tzv. "očnog moždanog udara", koji nastaje zbog smanjenog protoka krvi u optičkom živcu i može uzrokovati nagli, najčešće trajni gubitak vida. Muškarci su, prema istraživanju, imali tri puta veći rizik od žena, u odnosu na one koji koriste Ozempic za dijabetes. Ipak, stručnjaci naglašavaju da je riječ o vrlo rijetkoj pojavi. Procjenjuje se da pogađa otprilike jednu od 10 tisuća osoba koje uzimaju semaglutid.

Foto: Profimedia

Veća doza i brže djelovanje?

Istraživači s kanadskog Sveučilišta u Torontu analizirali su prijave nuspojava dostavljene američkoj Agenciji za hranu i lijekove (FDA) između prosinca 2017. i prosinca 2024. godine. Usporedili su slučajeve povezane s Ozempicom (do 2 mg tjedno), Wegovyjem (do 2,4 mg tjedno) te tabletama Rybelsusa za dijabetes, a analizirali su i podatke o spomenutom lijeku Mounjaro.

Rezultati su pokazali da je Wegovy imao najsnažniju povezanost s iznenadnim gubitkom vida, dok kod Rybelsus tableta i tirzepatida nije uočen povećan rizik.

Autori studije smatraju da bi razlog mogao biti u većim dozama i bržem djelovanju injekcija Wegovyja. S druge strane, Rybelsus se uzima u obliku tablete koja se sporije apsorbira, što bi moglo objasniti zašto povezanost nije uočena.

'Rizik je nizak, ali morate biti svjesni nuspojave'

Britanska Agencija za lijekove (MHRA) već je ranije upozorila na mogući rizik od ove nuspojave, nakon sličnih upozorenja europskog regulatora.

"Rizik je iznimno nizak, ali pacijenti i liječnici trebaju biti svjesni mogućih simptoma kako bi se na vrijeme reagiralo", poručila je glavna službenica za sigurnost lijekova MHRA-e dr. Alison Cave.

Farmaceutska kompanija Novo Nordisk, proizvođač Wegovyja i Ozempica, istaknula je kako sigurnost pacijenata ostaje njihov prioritet.

Navode da dostupni podaci ne potvrđuju jasnu uzročno-posljedičnu vezu između semaglutida i ovog oblika oštećenja vida te da je omjer koristi i rizika i dalje povoljan.

Stručnjaci ipak upozoravaju da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se utvrdilo postoji li stvarna povezanost između ovih popularnih lijekova za mršavljenje i rijetkog, ali ozbiljnog gubitka vida.

POGLEDAJTE VIDEO: Novo istraživanje: Uz Ozempic kilogrami brzo nestaju, no još brže se vraćaju