Bračni par pronašao način da obitelji priušti odmore iz snova: 'Sve smo radili sami'

Kada su supružnici Martin (38) i Xana (34) Worthington iz britanskog grada Swindon shvatili da im je odmor u inozemstvu skuplji nego što sebi mogu priuštiti, donijeli su hrabru odluku. Na oglasniku su pronašli 22 godine staru kamp kućicu za 1800 funti (oko 2061 eura) i rekli: zašto ne?

"Činilo mi se kao zabavan projekt i praktičan način da uživamo u puno malih i pristupačnih putovanja, umjesto da štedimo za jedan veliki odmor", kaže Xana.

Povoljna renovacija kamp kućice

Kamp kućica je doduše izgledala kao da su njeni najbolji dani davno prošli, ali konstrukcijski je bila u dobrom stanju. Supružnici su se zato usredotočili uglavnom na estetske preinake. Velika prednost bila je i to što Martin radi kao stolar, piše What's The Jam.

"Fokusirali smo se na jednostavne promjene koje su donijele veliku vizualnu razliku. Vrijeme smo morali rasporediti između renoviranja i brige o djeci, ali unatoč svemu uspjeli smo sve završiti za šest tjedana", pohvalio se Martin.

Xana kaže da su prostor osvježili tako što su obojili ormariće i zidove preostalom bojom od ranijih kućnih projekata. "Pod smo sami zamijenili za oko 120 funti (oko 137 eura), što je odmah promijenilo cijeli prostor. Umjesto skupog tapecirunga osvježili smo sjedala jeftinim navlakama za oko 80 funti (oko 91 eura)", dodaje.

Par je u uređenje kamp kućice uključio detalje poput zidnih dekoracija, namještaja, samoljepljivih pločica za kuhinju i kupaonicu pa čak i tapeta s jeftinih stranica, uz ukupni trošak od oko 150 funti (oko 170 eura). Ostale dekorativne elemente i kućne potrepštine, uključujući posteljinu, nabavljali su u humanitarnim trgovinama, outletima i trgovinama s povoljnim cijenama kako bi projekt ostao financijski pristupačan.

Uz kontrolu troškova, prioritet im je bio stvoriti svijetao i prozračan prostor koji odmah unosi osjećaj ugode čim kročite unutra. Xana i Martin odlučili su ukloniti postojeću pećnicu i ploču za kuhanje te ih prodati. Novi radni pult postavili su koristeći kuhinjsku bočnu ploču, uz trošak od 100 funti (oko 114 eura), a pećnicu su zamijenili praktičnom fritezom na vrući zrak koja štedi prostor i energiju.

"U stražnjoj sobi smo uklonili stari krevet te koristili ostatak tepiha iz lokalne trgovine kako bismo prostoru dali ugodniji i topliji osjećaj. Suprug je zatim izradio povišeni okvir kreveta za naša dva sina, a ispod je zadržao sofu koja služi kao krevet za našu malu kćer, s dovoljno prostora za igru ispod. Tu je i uski zid s lukom, koji je on obložio panelima i obojio. Materijali za ovaj dio koštali su oko 180 funti (206 eura)", objasnila je Xana.

Stvaraju obiteljske uspomene u karavanu

Par procjenjuje da je cijela obnova stajala između 600 i 700 funti (687 i 801 eura). Martin je dodao: "Sve smo radili sami i pametno kupovali pa smo uspjeli sve potpuno osvježiti uz ograničen budžet. Sveukupno, uključujući i samu kamp kućicu, trošak je bio ispod 2500 funti (2863 eura) – što je manje nego što nas je koštao naš posljednji obiteljski odmor!"

Par planira umjesto skupih uobičajenih obiteljskih putovanja provoditi redovite vikend i školske praznike putujući na ovaj način.

"Oduševljeni smo kako je sve ispalo. Ono što je počelo kao impulzivna kupnja već nam je donijelo prekrasne obiteljske uspomene. Nadamo se da će to inspirirati druge obitelji da se ne obeshrabre zbog rastućih cijena odmora. Još uvijek postoji način da se stvore prekrasne uspomene uz ograničen budžet. Naša djeca već kažu da više vole ovakve izlete od svih putovanja koja smo do sada imali u inozemstvo", zaključila je Xana.

POGLEDAJTE GALERIJU

