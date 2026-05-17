EMOCIJE IZA KULISA /

Snimka iz backstagea Eurosonga oduševila fanove: Pogledajte kako su Lelekice slavile s Darom

Snimka iz backstagea Eurosonga oduševila fanove: Pogledajte kako su Lelekice slavile s Darom
Foto: Profimedia

U pozadini se mogla čuti pjesma „Choke Me” rumunjske predstavnice, pa se pretpostavlja da je snimka nastala upravo tijekom finalne večeri Eurosonga u Beču

17.5.2026.
Nakon proglašenja Bugarske pobjednicom ovogodišnjeg Eurosonga, na Instagram profilu hrvatskih predstavnica, grupe Lelek, osvanula je snimka koja je brzo privukla pažnju fanova natjecanja.

Na videu se članice grupe druže i plešu s ovogodišnjom pobjednicom Darom te grčkim predstavnikom Akylasom. U jednom trenutku svi su se grupno zagrlili, a zatim zajedno zapjevali i zaplesali u opuštenoj atmosferi iza pozornice.

Foto: Instagram Screenshot

U pozadini se mogla čuti pjesma „Choke Me” rumunjske predstavnice, pa se pretpostavlja da je snimka nastala upravo tijekom finalne večeri Eurosonga u Beču.

Foto: Instagram Screenshot

Fanovi oduševljeni atmosferom iza kulisa

Snimka je među fanovima izazvala brojne pozitivne reakcije jer prikazuje prijateljsku i opuštenu atmosferu među izvođačima nakon završetka natjecanja. 

Foto: Instagram Screenshot

Lelekice završile na 15. mjestu

Hrvatske predstavnice iz grupe Lelek finale Eurosonga završile su na 15. mjestu s ukupno 124 boda.

Od stručnih žirija diljem Europe osvojile su 53 boda, dok im je publika dodijelila 71 bod. Među državama čiji su stručni žiriji Hrvatskoj dali bodove bili su Luksemburg, Azerbajdžan, Estonija, Njemačka, Portugal, Crna Gora, Grčka i Finska.

Iako nisu završile pri samom vrhu poretka, Lelekice su svojim nastupom i energijom tijekom eurovizijskog tjedna osvojio simpatije brojnih gledatelja, a nova snimka s Darom i Akylasom dodatno je razveselila njihove obožavatelje.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
