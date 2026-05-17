Dinamo promiješao karte: Tabinas od prve minute, mladi Šimić čeka šansu

SuperSport HNL - 35. kolo 0 Slaven Belupo : 0 Dinamo

Početni sastavi

Slaven Belupo: Hadžikić, Međimorec, Kovačić, Išasegi, Krušelj, Ćubelić, Crepulja, Bošnjak, Katalinić, Lepinjica, Ratshukudu.

Dinamo: Filipović, Tabinas, Galešić, Zebić, Perez Vinlöf, Soldo, Bennacer, Vidović, Lisica, Beljo, Topić.

Najava

Slaven Belupo i Dinamo od 16 sati u Koprivnici igraju utakmicu pretposljednjeg kola HNL-a. Susret na stadionu Kušek-Apaš možete pratiti na MaxSportu 1 i HTV-u 2.

Trener Slavena Mario Gregurina odlučio se za sastav s Hadžikićem na golu te dvojcem Lepinjica i Ratshukudu u vrhu napada.

Dinamo pod vodstvom Marija Kovačevića kreće u formaciji 4-3-3, a od prve minute igraju Beljo, Topić i Lisica u napadu.