Posve neočekivano ili? Poznato tko su bili pobjednici prve i druge polufinalne večeri Eurosonga

Bugarska je jučer ispisala povijest svojih nastupa na Eurosongu. Pjesma "Bangaranga" osvojila je publiku i žiri pa je tako DARA postala prva bugarska Eurosong pobjednica svih vremena te tako Bugarskoj otvorila priliku da godine 2027. organizira ovaj veliki glazbeni spektakl.

Da je Bugarska ozbiljan kandidat i konkurencija, sada možemo vidjeti i prema rezultatima glasovanja druge polufinalne večeri, kada je DARA prvi put izvela svoju pobjedničku pjesmu.

Naime, u drugoj polufinalnoj večeri Bugarska je dobila ukupno 278 bodova.

Najviše bodova stiglo je iz Danske i Malte koje su joj dale 22 boda, zatim s Cipra koji je pjesmu nagradio s 20 bodova, dok su joj Francuska, Australija i Moldavija dale 18 bodova.

U prvoj polufinalnoj večeri, večeri kada su svoj odlazak u finale izborile i naše Lelekice, pobjednik je bio Izrael s ukupno 269 bodova.

Izraelski predstavnik Noam Bettan svojom je pjesmom "Michelle" najviše dojmio Moldaviju koja mu je dala 24 boda (kombinirano žirija i publike), San Marino iz kojeg su stigla 22 boda, dok je iz Hrvatske, Srbije, Belgije i Poljske za Izrael stiglo 18 bodova.

Premda je u polufinalnim večerima bodovna razlika između Bugarske i Izraela tek u 9 bodova u korist Bugarske, u finalu je Bugarkinja uvjerljivo odnijela pobjedu osvojivši 516 bodova, dok je Noah Bettan zasjeo na drugo mjesto s 343 boda.

