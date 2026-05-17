Posve neočekivano ili? Poznato tko su bili pobjednici prve i druge polufinalne večeri Eurosonga
Eurosong je i ove godine donio veliko iznenađenje, a posebnu su pažnju privukli rezultati drugog polufinala koji su jasno dali naslutiti tko bi mogao imati ozbiljne ambicije za sam vrh natjecanja
Bugarska je jučer ispisala povijest svojih nastupa na Eurosongu. Pjesma "Bangaranga" osvojila je publiku i žiri pa je tako DARA postala prva bugarska Eurosong pobjednica svih vremena te tako Bugarskoj otvorila priliku da godine 2027. organizira ovaj veliki glazbeni spektakl.
Da je Bugarska ozbiljan kandidat i konkurencija, sada možemo vidjeti i prema rezultatima glasovanja druge polufinalne večeri, kada je DARA prvi put izvela svoju pobjedničku pjesmu.
Naime, u drugoj polufinalnoj večeri Bugarska je dobila ukupno 278 bodova.
Najviše bodova stiglo je iz Danske i Malte koje su joj dale 22 boda, zatim s Cipra koji je pjesmu nagradio s 20 bodova, dok su joj Francuska, Australija i Moldavija dale 18 bodova.
U prvoj polufinalnoj večeri, večeri kada su svoj odlazak u finale izborile i naše Lelekice, pobjednik je bio Izrael s ukupno 269 bodova.
Izraelski predstavnik Noam Bettan svojom je pjesmom "Michelle" najviše dojmio Moldaviju koja mu je dala 24 boda (kombinirano žirija i publike), San Marino iz kojeg su stigla 22 boda, dok je iz Hrvatske, Srbije, Belgije i Poljske za Izrael stiglo 18 bodova.
Premda je u polufinalnim večerima bodovna razlika između Bugarske i Izraela tek u 9 bodova u korist Bugarske, u finalu je Bugarkinja uvjerljivo odnijela pobjedu osvojivši 516 bodova, dok je Noah Bettan zasjeo na drugo mjesto s 343 boda.
