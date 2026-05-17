OZBILJNA KONKURENCIJA /

Posve neočekivano ili? Poznato tko su bili pobjednici prve i druge polufinalne večeri Eurosonga

Posve neočekivano ili? Poznato tko su bili pobjednici prve i druge polufinalne večeri Eurosonga
Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Froehlich/imago stock&people/Julian Sindric/imago stock&people/Profimedia

Eurosong je i ove godine donio veliko iznenađenje, a posebnu su pažnju privukli rezultati drugog polufinala koji su jasno dali naslutiti tko bi mogao imati ozbiljne ambicije za sam vrh natjecanja

17.5.2026.
17:18
Hot.hr
BEAUTIFUL SPORTS/Froehlich/imago stock&people/Julian Sindric/imago stock&people/Profimedia
Bugarska je jučer ispisala povijest svojih nastupa na Eurosongu. Pjesma "Bangaranga" osvojila je publiku i žiri pa je tako DARA postala prva bugarska Eurosong pobjednica svih vremena te tako Bugarskoj otvorila priliku da godine 2027. organizira ovaj veliki glazbeni spektakl.

Foto: Jessica Gow/TT/Shutterstock Editorial/Profimedia

Da je Bugarska ozbiljan kandidat i konkurencija, sada možemo vidjeti i prema rezultatima glasovanja druge polufinalne večeri, kada je DARA prvi put izvela svoju pobjedničku pjesmu.

Naime, u drugoj polufinalnoj večeri Bugarska je dobila ukupno 278 bodova.

Foto: eurovisionworld.com/Screenshot

Najviše bodova stiglo je iz Danske i Malte koje su joj dale 22 boda, zatim s Cipra koji je pjesmu nagradio s 20 bodova, dok su joj Francuska, Australija i Moldavija dale 18 bodova.

U prvoj polufinalnoj večeri, večeri kada su svoj odlazak u finale izborile i naše Lelekice, pobjednik je bio Izrael s ukupno 269 bodova.

Foto: eurovisionworld.com/Screenshot

Izraelski predstavnik Noam Bettan svojom je pjesmom "Michelle" najviše dojmio Moldaviju koja mu je dala 24 boda (kombinirano žirija i publike), San Marino iz kojeg su stigla 22 boda, dok je iz Hrvatske, Srbije, Belgije i Poljske za Izrael stiglo 18 bodova.

Ovdje možete pročitati koliko je Hrvatska bodova dobila u prvoj polufinalnoj večeri.

Premda je u polufinalnim večerima bodovna razlika između Bugarske i Izraela tek u 9 bodova u korist Bugarske, u finalu je Bugarkinja uvjerljivo odnijela pobjedu osvojivši 516 bodova, dok je Noah Bettan zasjeo na drugo mjesto s 343 boda.

Eurosong 2026. Eurovizija 2026. Glazba Izrael Bugarska Glasovi Publike Glasovi žirija
