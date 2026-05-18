Vraća se toplije vrijeme, ali i pljuskovi: Evo gdje će u Hrvatskoj trebati kišobrani

Prijepodne pretežno sunčano, osobito uz obalu, dok u unutrašnjosti može biti umjerene naoblake, rano ujutro ponegdje i magle. Puhat će slab, na istoku i umjeren sjeverozapadnjak, a uz obalu ponegdje bura, zatim vjetar s mora. Jutarnja temperatura na kopnu od dva do osam stupnjeva, a uz obalu između 10 i 15 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima barem djelomice sunčano, a uz lokalno jači razvoj oblaka moguć i poneki kraći pljusak i to osobito uz granicu sa Slovenijom. Vjetar slab do umjeren, a temperatura do najviše 22 stupnja.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano, oko slavonskog gorja postoji mala šansa za ponekim pljuskom. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura oko 20 stupnjeva.

U Dalmaciji većinom sunčano. Puhat će slab do umjeren vjetar s mora, a dnevna temperatura između 20 i 24 Celzijeva stupnja.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, u gorju je uz jači razvoj oblaka moguć i poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a temperatura od 16 u gorju do 22 na moru.

DO KRAJA TJEDNA NA KOPNU

U unutrašnjosti u nastavku tjedna nestabilnije, gotovo svaki dan može biti lokalnih pljuskova, izglednije utorak i to osobito u središnjim i gorskim predjelima gdje je lokalno moguć i kakav jači, izraženiji pljusak. Ujutro će ponegdje biti magle. Puhat će vjetar slab, u četvrtak i petak i umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Temperatura će još rasti pa će od sredine tjedna u većini predjela biti toplo, osobito za vikend.

DO KRAJA TJEDNA NA MORU

Na Jadranu veći dio tjedna pretežno sunčano, utorak je rijetko moguć poneki pljusak. Puhat će većinom slab do umjeren sjeverozapadnjak, u četvrtak i petak ponegdje i jaka bura. Postupno će i uz obalu rasti i jutarnja i dnevna temperatura pa će i ovdje prema vikendu biti toplo, ponegdje i vrlo toplo.