Meghan Markle i kćerkica Lilibet pokazale raskošnu garderobu: 'Mamina mala pomoćnica'

Vojvotkinja od Sussexa, Meghan Markle (44), ponovno je privukla pažnju javnosti svojom zadnjom objavom na društvenim mrežama. Na Instagram profilu podijelila je dirljivu fotografiju s kćeri Lilibet, snimljenu u privatnosti njihovog doma. Objava je stigla u strateškom trenutku, neposredno prije njenog putovanja u Europu, točnije Švicarsku, gdje ima važnu ulogu zagovarajući sigurnost djece. Vojvotkinja je objavila fotografiju iz svoje raskošne garderobe, na kojoj nosi odjevnu kombinaciju u boji lavande, a malena Lilibet joj pomaže oko odabira cipela.

"Mamina mala pomoćnica", stoji uz objavu. Četverogodišnja Lilibet odjevena je u crvenu pidžamu, a pažnju posebno 'krade' duga bakrenocrvena kosa, koje je dio skupljen u rep i ukrašen crvenom gumicom.

Luksuz na sve strane

Pažljivim promatračima nisu promakli detalji koji svjedoče o statusu bivše američke glumice i njezinom istančanom stilu za modu. U prvom planu visi sako s jasno vidljivom etiketom "Giorgio Armani" i elegantne salonke brendova Gianvito Rossi i Dior, a mnogi su pretpostavili kako se bivša glumica priprema za svoj sljedeći javni nastup.

Naime, prije nekoliko dana potvrđeno je da Meghan putuje u Ženevu gdje će se pridružiti glavnom ravnatelju Svjetske zdravstvene organizacije dr. Tedrosu Adhanomu Ghebreyesusu i obiteljima pogođenima štetnim utjecajima interneta. Sudjelovat će na otvaranju projekta "The Lost Screen Memorial" na trgu Place des Nations, neposredno prije početka 79. Svjetske zdravstvene skupštine. Tamo će biti postavljena instalacija od 50 osvijetljenih ekrana, a svaki prikazuje zaključani zaslon mobitela djeteta koje je izgubilo život zbog internetskog nasilja. Projekt je osmislila zaklada Archewell, koju su osnovali Meghan i princ Harry, u suradnji s organizacijom The Parents' Network.