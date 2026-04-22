Meghan Markle marketinškim potezom razljutila kraljevsku obitelj

Vojvotkinja od Sussexa i medijska ličnost Meghan Markle (44) našla se ovog tjedna na meti kritika zbog prodaje svijeća “inspiriranih” njezinom djecom. Page Six otkriva da su ona i princ Harry (41) zaštitili titule i imena princa Archieja i princeze Lilibet, što je potaknulo pitanja o tome kako par koristiti dječje titule u javnosti.

Marklein brend svijeća As Ever, koji u reklamama i dalje diskretno prikazuje djecu, u sklopu kolekcije za Majčin dan nudi dvije svijeće po cijeni od 64 dolara: No. 506, za “rođendan princa Archieja od Sussexa”, i No. 604, za “rođendan princeze Lilibet od Sussexa”.

Prema promotivnim materijalima, svijeća Signature No. 506 opisuje se kao “topao, umirujući miris” s notama đumbira, nerolija i kašmira, što bi mogla biti suptilna referenca na njegovu riđu kosu, a druga svijeća, Signature No. 604 ima “lagani, cvjetni miris” s notama jantara, sandalovine i lopoča kao aluziju na njezino ime. Iako se u priopćenju jasno navodi da je jedna svijeća inspirirana princezom Lilibet, a druga princem Archiejem od Sussexa, imena djece ne pojavljuju se izravno na proizvodima ni na ambalaži.

Zabranjeno zarađivanje na titulama

Jedan izvor iz palače ovakav je potez nazvao “neprimjerenim korištenjem njihovih titula”, ističući da pokojna kraljica Elizabeta II nikada nije namjeravala da obitelj Sussex zarađuje na titulama HRH (Njegovo/Njezino Kraljevsko Visočanstvo). Upravo zato su se vojvoda i vojvotkinja od Sussexa, nakon povlačenja s kraljevskih dužnosti 2020., obvezali da te titule neće javno koristiti.

Archie (6) i Lilibet (4) službeno su dobili HRH titule kada je njihov djed kralj Charles III stupio na prijestolje nakon smrti svoje majke u rujnu 2022., a danas su pod tim titulama navedeni i na službenim kraljevskim stranicama. Ranije se pisalo i da djeca imaju pribor s oznakom HRH, iako se ne očekuje da će u budućnosti obnašati kraljevske dužnosti.

Sada se doznaje da su Harry i Markle, osim zaštite imena Archieja i Lilibet, osigurali i njihove e-mail adrese, profile na društvenim mrežama te internetske domene. Iako je takva praksa među slavnim osobama česta radi zaštite djece, stručnjaci upozoravaju da bi komercijalno korištenje tih imena dok su djeca maloljetna moglo otvoriti dodatna pitanja. “Nije sporno zaštititi djecu, to je razumljivo. Ključno je što planirate učiniti s tim zaštitama”, rekao je jedan izvor.

Markle je Archieja i Lilibet, koju zovu i Lili, uključivala u fotografije i videe na Instagramu kako bi promovirala svoj lifestyle brend, često ih prikazujući kao “mamine male pomagače” u vrtlarstvu ili kuhanju, pritom ne otkrivajući njihova lica.