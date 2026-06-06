Drama za pamćenje u Rijeci: Olmissum nakon šesteraca osvojio naslov prvaka!

Olmissum je novi prvak Hrvatske u futsalu. Omišani su u odlučujućoj utakmici finala SuperSport HMNL-a u Rijeci nakon izvođenja šesteraca svladali domaćina i osvojili naslov. Nakon regularnih 40 minuta bilo je 2:2, mreže su mirovale i u produžecima, a pobjednik je odlučen tek nakon raspucavanja.

Gosti su na odmor otišli s prednošću od 2:0 zahvaljujući autogolu Manola Bilića i pogotku Duje Kusture iz deseterca. Rijeka se u nastavku brzo vratila u utakmicu preko Rafinhe i Tea Turka, koji su u razmaku od samo minute poravnali rezultat na 2:2.

Do kraja susreta i u produžecima obje su momčadi imale prilike za pogodak vrijedan naslova, no istaknuli su se vratari Vinko Rozga i Victor Sääf.

U raspucavanju su igrači Olmissuma bili nepogrešivi, dok je ključni promašaj u redovima Rijeke upisao Luka Suton, koji je pogodio gredu. Posljednji penal realizirao je Romeo Sušac i donio veliko slavlje Omišanima te naslov prvaka Hrvatske. Nakon završetka utakmice došlo je do kraćeg naguravanja na terenu, no situacija se brzo smirila.