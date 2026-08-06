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ŠTETA /

Koliko bi Rijeci bilo lakše da je ovo ušlo: Kapetan u zadnjim minutama zapucao veliku šansu

Rijeka je u prvoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige slavila 1-0 protiv finskog Ilvesa pogotkom Nike Jankovića. Bijeli su kroz cijelo prvo poluvrijeme napadali, no u drugom više nisu imali snage.

No, to ne znači da u nastavku nisu imali prilika. Domaćini su nekoliko puta zaprijetili, a jedan od najozbiljnijih udaraca bio je onaj kapetana Majstorovića u trećoj minuti sudačke nadoknade. Taj udarac možete pogledati u videu na vrhu teksta.

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6.8.2026.
22:58
Sportski.net
Nk RijekaKonferencijska Liga
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