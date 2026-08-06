Pobrojali smo sve grijehe šefa FIFA-e, a evo i tko su potencijalni nasljednici

ODBROJANI DANI? /

Konačan pad. Ovo je lista grijeha šefa krovne nogometne organizacije. Zbog kaosa sa divljim cijenama ulaznica na prvenstvu, FIFU istražuju američki tužitelji i Kongres, uveo je pauzu za osvježenje kao marketinški trik, već tu ga je pola planeta zamrzilo. Pa onda još kad je stigla vijest da želi prodati prava na iduće prvenstvo nekoj privatnoj firmi svi su poludjeli. A lukavi švicarski odvjetnik jučer je izveo fenomenalni zakulisni manevar na kriznom sastanku FIFA-e. U pokušaju da izbjegne smjenu, navodno je ponudio Maroku da se kod njih igra finale idućeg prvenstva, iako se trebalo igrati u Madridu, sve kako bi dobio potporu tog afričkog saveza. Više pogledajte u prilogu.