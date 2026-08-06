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PUT EMIRATA /

Igor Pamić o Dalićevom odlasku, razlozima i budućim izazovima

Neslužbeno, bivši izbornik Vatrenih Zlatko Dalić - ima novi posao.

Nakon odmora poslije Svjetskog nogometnog prvenstva, najuspješniji izbornik hrvatske nogometne reprezentacije donio je odluku o nastavku karijere. Prema neslužbenim informacijama, vraća se u Ujedinjene Arapske Emirate. No, ovoga puta neće preuzeti vođenje nekog od tamošnjih klubova, nego je prihvatio ponudu da postane izbornik reprezentacije te zemlje.

Bivši hrvatski reprezentativac, danas trener Karlovca Igor Pamić, razgovarao je s novinarom Silvijom Maksanom o novom poslu Zlatka Dalića. Pamić smatra kako Dalić ide tamo gdje će biti cijenjen i voljen. O Dalićevom odlasku, razlozima i budućim izazovima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, čitajte OVDJE.

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6.8.2026.
17:01
Sportski.net
Zlatko DalićUjedinjeni Arapski EmiratiIgor Pamić
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