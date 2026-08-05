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INCIDENT U LEIPZIGU /

Što je prevozio ukrajinski zrakoplov Antonov? Policija će imat pune ruke posla

Do sada najozbiljniji incidet u europskim zračnim lukama dogodio se sinoć u Leipzigu. Na pisti je otkriven dron koji je nosio eksploziv i to tik uz ukrajinski teretni avion. Istovremeno dron se sa zrakoplovom sudario i na nebu.

U Kijevu pak jedan od najsnažnijih ruskih napada u kojem je poginulo 17 ljudi, a netom nakon toga u posjet ukrajinskom predsjedniku stiže britanski ministar obrane. Više pogledajte u prilogu.

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5.8.2026.
20:15
Ana Mlinarić
UkrajinaRusijaLeipzigDron
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