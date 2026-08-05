Orljava na posljednjim kapima, stručnjak upozorio: 'Situacija je ozbiljna u cijeloj Hrvatskoj!'

Toplinski val koji je zahvatio Hrvatsku ostavlja sve ozbiljnije posljedice na vodotoke diljem zemlje. Orljava je na rubu presušivanja, a zabrinutost raste i uz Dravu te u Sisku, gdje građani upozoravaju na sve niže vodostaje.

Orljava je ostala na posljednjim kapima, a prizori iz Požege pokazuju koliko je situacija ozbiljna.

„Teško je bilo što reći. Slično je bilo 2007. i 2024. kad je Orljava izgledala ovako kao danas, ali stvarno su apokaliptične scene. Zabrinjava nas“, rekao je Jelenko Topić iz Požege.

Niska razina vode zabrinjava i stanovnike koji ovise o rijeci.

„Zabrinjava poljoprivrednike koji koriste Orljavu kako bi uzgojili voće i povrće, ali i sve nas koji uzimamo vodu iz gradskog vodovoda za konzumaciju“, rekla je Ana Dvorski iz Požege.

Vodovod je stabilan, ali upozorenja postoje

Iz požeškog vodovoda poručuju da je vodoopskrbni sustav zasad stabilan. No, nastave li se ekstremne vrućine i izostanak kiše, Orljava bi mogla potpuno presušiti.

„Isušenje Orljave nama direktno utječe na stanje vodonosnika. Razina podzemne vode koju mi crpimo samim time opada i imamo manje količine koju možemo crpiti. Tu je i utjecaj na biljni i životinjski svijet koji je u Orljavi i oko nje, a da ne pričamo o poljoprivredi“, rekao je Krešimir Prpić, tehnički direktor javnog pružatelja vodnih usluga u Požegi.

Građani spas od vrućine traže u rijekama

Glavni uzrok ovakvog stanja je dugotrajni toplinski val. Crveni meteoalarm izdan je za cijelu Hrvatsku, a najviša temperatura izmjerena je u Valpovu, gdje je bilo 39,5 Celzijevih stupnjeva.

Dok temperature rastu, mnogi osvježenje traže u rijekama.

„Došli smo se malo rashladiti. Sva sreća da imamo Dravu, živimo blizu Šoderice“, rekao je Igor Matekalo.

No, ni stanje na Dravi ne ulijeva optimizam.

„Jako je niska Drava, negdje je čak možemo i prehodati“, rekao je Vladimir Čevis iz Koprivničkog Ivanca.

„Već jako dugo nije bilo tak nisko. Ali moremo se mi kupati koji nismo baš plivači“, dodala je Marija Čevis.

Upozorenje Hrvatskih voda

Slična zabrinutost vlada i u Sisku, gradu na trima rijekama, gdje građani prate kako vodostaji padaju, a s njima nestaje i biljni i životinjski svijet.

„Svaki dan sve gore i gore. Gledamo vremensku prognozu, čekamo da se pojave neki oblaci, ali ništa od toga“, rekao je Tomislav Domazetović iz Siska.

Ni Državni hidrometeorološki zavod ne najavljuje skorašnje zahlađenje ni značajnije oborine.

„Hidrološka situacija je zaista ozbiljna u Republici Hrvatskoj, možemo reći na kompletnom teritoriju. Utjecaj toplinskog vala vidimo i na velikim vodotocima koji izviru u drugim državama i protiču kroz Hrvatsku“, upozorio je Mario Spajić, zamjenik direktora Hrvatskih voda.

Visoke temperature ostavljaju posljedice i na prometnu infrastrukturu. Zbog povećanog rizika od deformacije tračnica HŽ Infrastruktura pojačala je nadzor željezničkih pruga.