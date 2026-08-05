Josip briljirao na svjetskom natjecanju, pogledajte koliko je zadataka riješio u pet minuta

Hrvatskog prvaka u mentalnoj aritmetici njegov 2.C ispratio je na svjetsko natjecanje s porukom – za nas si već šampion. I Josip iz Vinkovaca je otišao, sudjelovao i pobijedio.

“Odmah sam znao da ću biti šampion i pogodio sam”, kaže Josip Kosmat, svjetski prvak u mentalnoj aritmetici.

U natjecanju nije pogađao, nego računao, a nije bilo jednostavno.

“Ima 70 zadataka, ali svi zadaci se trebaju riješiti za manje od 5 minuta”, kaže Josip Kosmat.

Mentalno je zbrajao i oduzimao dvoznamenkaste brojeve, a rješavajući zadatke bio je i brz i točan.

“Riješio sam skoro svih 70”, kaže Josip.

Osvojio je šampionsku titulu na natjecanju s 1000 sudionika iz 20 zemalja.

Ponosna obitelj

“Najsretnija sam kada vidim da se njegov trud isplati jer se stvarno potrudio oko svega čime se bavi i u školi i izvan škole i onda je ovo jedna lijepa nagrada za sav taj trud”, kaže Kristina Kosmat, Josipova majka.

Na natjecanju u Panami bila je i Josipova obitelj, a mlađa braća ne skrivaju oduševljenje.

“U Panami nam je bilo jako lijepo, Josip je postao svjetski šampion i moj mlađi brat je naučio plivati i preplivao cijeli bazen”, kaže Jakob Kosmat, Josipov brat.

“Ja jako volim Josipa”, dodaje drugi Josipov brat Mihael Kosmat.

Josipa jako vole i u njegovoj školi.

“On je pravi, ono, prijatelj, jako sam sretan što je uspio osvojiti svjetski trofej”, kaže Gabrijel Aničić, Josipov prijatelj.

“Iza te titule svjetskog šampiona u stvari je jedan maleni dječak, jednostavan, skroman, iskren koji je izuzetno uporan, ustrajan, temeljit u radu”, kaže Marijana Vučinić, učiteljica 2. C razreda Osnovne škole Antun Gustav Matoš Vinkovci.

“Tako da apsolutno smo ponosni na Josipa i općenito na svaki njegov uspjeh, nastojimo ovakvu djecu prepoznati i onda razvijati njihove interese”, kaže Dario Dragun, ravnatelj Osnovne škole Antun Gustav Matoš Vinkovci.

Dječak koji voli svemir

Josipa zanima mnogo toga, a posebno ga privlači svemir.

“Volim svemir i izrađujem ga od stiropora i boja”, kaže Josip Kosmat.

Uz to što je na natjecanju postao šampion, sretan je, kaže, i jer se družio i sprijateljio s djecom iz cijelog svijeta.

“Ovo smo bili u jednom restoranu prije aviona, ovo smo se slikali s policajcem koji je čuvao sve natjecatelje”, govori pokazujući fotografije iz Paname Josip.

Mali Slavonac velikog srca otkrio nam je i dio svojih budućih planova.

“Kad odrastem volio bih biti učitelj i davao bih djeci petice”, kaže Josip Kosmat.

A do tada, svjetski šampion nastavlja s mentalnom aritmetikom i svima šalje pozdrav koji je bio moto natjecanja u Panami – Uno, dos, tres, Alohaaa!!!