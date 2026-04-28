Josip iz Vinkovaca ide na svjetsko prvenstvo! Pazite što je uspio napraviti u pet minuta

Zove se Josip Kosmat, ima osam godina i novi je državni prvak u mentalnoj aritmetici. U pet minuta riješio je 62 zadatka i u svoje Vinkovce donio titulu za koju se borilo više od stotinu djece iz desetak hrvatskih gradova. Našu zemlju predstavljat će na svjetskom prvenstvu u Panami gdje će se okupiti najbolji u razvijanju matematičkih vještina, logike i razmišljanja.

Josipa je njegov 2. C dočekao pljeskom i ovacijama baš onako kako to državni prvak, omiljen u razredu i zaslužuje. "Josip je razigran, uvijek dobar", "Pametan, dobar i druželjubiv", "Želi se igrati s nama i najbolji je prijatelj", govori njegovi kolege iz razreda.

Kada dođe do matematičkih problema tu je Josip koji zadatke rješava na zanimljiv način - zbrajanje i oduzimanje brojeva "u glavi" mu je zabava, a voli se zabavljati sa svojim razredom. "Prijatelji su mi baš dobri, sva sreća da ih imam puno", kaže nam Josip.

Riješio 62 zadatka u pet minuta!

"Čim se pojavio u prvom razredu pokazao je svoje sklonosti ka matematici", kaže Marijana Vučinić, učiteljica 2C razreda Osnovne škole Antun Gustav Matoš u Vinkovcima.

Upravo je postao i državni prvak na natjecanju u mentalnoj aritmetici, na kojem je u pet minuta točno riješio 62 zadatka. "Nisu bili teški, samo trebaš brzo računat, ali da se riješi svih 70 zadataka, jedan zadatak se treba riješiti valjda manje od sekunde", kaže Josip Kosmat.

Interes za brojeve pokazao je vrlo rano. "Vrlo rano u djetinjstvu je on pokazivao interes za brojeve, prije nego za slova, a već s četiri godine smo primijetili da zbraja i oduzima troznamenkaste brojeve s lakoćom tako da smo onda saznali za Aloha program mentalne aritmetike i upisali ga", prepričava Kristina Kosmat, Josipova majka.

"Vježbamo i radimo na Abakusu, radimo razne didaktičke vježbe, Josip se snašao u tome super, užitak je s njim raditi", kaže Marija Andrijanić, Josipova trenerica mentalne aritmetike.

Zanima ga i svemir

Osim matematike, Josipa jako zanima i svemir. "Crtao sam jako puno o svemiru pa sam napravio slikovnicu o svemiru od A do Ž", govori nam Josip.

Prije je želio postati astronaut, a sada kaže da bi volio biti učitelj. Marljivo rješava zadatke kako bi Hrvatsku što bolje predstavio na svjetskom prvenstvu u Panami, gdje će svakako slaviti. "Da, tamo ću slaviti i rođendan na tom natjecanju", kaže Josip.

Pa bi želio na natjecanje otputovati s roditeljima i braćom koju jako voli. Po povratku će se slavlje nastaviti i u Josipovom razredu, jer on je za svoj 2C već šampion.