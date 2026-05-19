Chelsea slavio u gradskom derbiju i učinio posljednje kolo napetim

U zadnjoj utakmici 37. kola engleskog nogometnog prvenstva Chelsea je na Stamford Bridgeu svladao Tottenham Hotspur sa 2-1.

Fernandez (18) i Santos (67) doveli su domaće u prednost 2-0 prije no što je Richarlison (74) smanjio na konačnih 2-1.

Chelsea je kolo prije kraja osmi sa 52 boda te zauzima poziciju koja vodi u Konferencijsku ligu sljedeće sezone, jedan više ima sedmi Brighton koji drži poziciju koja vodi u Europsku ligu sljedeće sezone, a ima isto bodova kao i deveti Brentford koji nema mjesto u eurokupovima.

Tottenham je ostao 17. sa 38 bodova, dva više od 18. West Ham Uniteda te će odluka o tome koji će klub ostati u Premier ligi, a koji će ispasti pasti u nedjelju kada u zadnjem kolu Tottenham igra na svom terenu s Evertonom, dok će West Ham ugostiti Leeds United. Zbog mnogo bolje razlike golova Tottenhamu će u zadnjem kolu za spas biti dovoljan i bod.

Ranije u utorak su nogometaši Arsenala osvojili naslov prvaka Engleske 14. put u klupskoj povijesti, a prvi nakon 2004. godine zahvaljujući 1-1 remiju Manchester Cityja kod Bournemoutha u susretu predzadnjeg, 37. kola. Remijem Cityja u Bournemouthu Arsenal je zadržao četiri boda prednosti na vrhu ljestvice, a kako je do kraja ostalo samo jedno kolo postao je nedostižan za svog najbližeg pratitelja. Arsenal ima 82 boda, dok je City ostao na 78. Domaće je u prednost doveo Kroupi u 39. minuti, a poravnao je Haaland u petoj minuti sudačke nadoknade.

Mateo Kovačić igrao je za City do 56. minute, dok je Joško Gvardiol ostao na klupi Cityja.

Za Bournemouth je ovo bila 17. uzastopna utakmica bez poraza u Premier ligi kojom je zadržao izglede za plasman u Ligu prvaka sljedeće sezone, sada je šesti sa 56 bodova, tri manje od petog Liverpoola koji drži zadnje mjesto koje vodi u najlukrativnije nogometno natjecanje. U zadnjem kolu u nedjelju Liverpool će ugostiti Brentford, dok je Bournemouth gostovati kod Nottingham Foresta.

