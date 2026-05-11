NADA ŽIVI /

Tottenham propustio prvu meč loptu: West Ham još može ostati u ligi

Tottenham propustio prvu meč loptu: West Ham još može ostati u ligi
Foto: Paul Terry/imago sportfotodienst/Profimedia

Podsjetimo, Burnley i Wolverhampton su odavno "bivši", a posljednji, treći putnik u niži rang bit će West Ham ili Tottenham

11.5.2026.
23:46
Hina
Nogometaši Tottenhama propustili su priliku načiniti veliki korak prema premierligaškom spasu, nakon što su u susetu 36. kola odigrali 1-1 protiv Leeds Uniteda.

Nakon što je Arsenal u nedjelju pobijedio West Ham, "Spursi" su imali priliku pobjeći "čekičarima" na četiri boda plusa, dva kola prije kraja. Međutim, odigrali su tek 1-1 protiv Leeds Uniteda pa je razlika tek dva boda.

Tottenham je imao inicijativu u prvom poluvremenu, ali gostujuća obrana nije se slomila. Domaćin je ipak poveo u 50. minuti golom Mathysa Tela, a izjednačio je Dominic Calvert-Lewin iz jedanaesterca u 74. minuti. Gosti su u sudačkoj nadoknadi mogli i do preokreta, no Sen Longstaff je pogodio prečku.

Tottenham u posljednja dva kola čeka gostovanje kod Chelsea, te Everton kod kuće, dok će West Ham prvo gostovati kod Newcastlea, a zatim kod kuće ugostiti Leeds.

Podsjetimo, Burnley i Wolverhampton su odavno "bivši", a posljednji, treći putnik u niži rang bit će West Ham ili Tottenham.

      Standings provided by Sofascore

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
