Poznati glumac pjevao prostačku pjesmu o vlastitoj kćeri i zetu nogometašu

Poznati britanski glumac Danny Dyer veliki je navijač londonskog kluba West Hama. No ono što je jučer Dyer napravio na utakmici za mnoge prelazi granicu.

Dyer je naime viđen kako pjeva prostačku pjesmu o vlastitoj kćeri Dani tijekom poraza West Hama i Leedsa u FA kupu. Dani je udata za krilnog napadača West Hama Jarroda Bowena, koji je smatran najboljim igračem "Čekičara" posljednjih nekoliko godina. Koliko ga navijači West Hama vole, govori i činjenica da su mu posvetili nekoliko "pjesmica", uključujući i onu u kojoj se navodi kako spava s Dani.

A upravo je tu pjesmu pjevao njen otac Danny dok je na utakmici FA kupa s Leedsom držao unuka Santiaga iz veze u kojoj je zvijezda Love Islanda bila prije nego što je upoznala Bowena.

The Sun navodi kako im je njihov izvor rekao da je "Dani stvarno posramljena zbog cijele stvari. Njezin otac Danny je veliki navijač West Hama, pa joj se gadi ideja da on mora čuti za nju dok gleda utakmice.”

Što se tiče same utakmice četvrtfinala engleskog kupa, ona je završila 2-2, a dalje je, nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca, prošao Leeds koji će u polufinalu igrati protiv Chelsea.

