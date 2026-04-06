FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
RUŽNO /

Poznati glumac pjevao prostačku pjesmu o vlastitoj kćeri i zetu nogometašu

Poznati glumac pjevao prostačku pjesmu o vlastitoj kćeri i zetu nogometašu
×
Foto: Profimedia

Glumac je najpoznatiji po seriji EastEnders, a glumio je i u filmu s bivšim nogometašem Vinniejem Jonesom

6.4.2026.
13:09
Sportski.net
Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Poznati britanski glumac Danny Dyer veliki je navijač londonskog kluba West Hama. No ono što je jučer Dyer napravio na utakmici za mnoge prelazi granicu.

Dyer je naime viđen kako pjeva prostačku pjesmu o vlastitoj kćeri Dani tijekom poraza West Hama i Leedsa u FA kupu. Dani je udata za krilnog napadača West Hama Jarroda Bowena, koji je smatran najboljim igračem "Čekičara" posljednjih nekoliko godina. Koliko ga navijači West Hama vole, govori i činjenica da su mu posvetili nekoliko "pjesmica", uključujući i onu u kojoj se navodi kako spava s Dani.

A upravo je tu pjesmu pjevao njen otac Danny dok je na utakmici FA kupa s Leedsom držao unuka Santiaga iz veze u kojoj je zvijezda Love Islanda bila prije nego što je upoznala Bowena.

The Sun navodi kako im je njihov izvor rekao da je "Dani stvarno posramljena zbog cijele stvari. Njezin otac Danny je veliki navijač West Hama, pa joj se gadi ideja da on mora čuti za nju dok gleda utakmice.”

Što se tiče same utakmice četvrtfinala engleskog kupa, ona je završila 2-2, a dalje je, nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca, prošao Leeds koji će u polufinalu igrati protiv Chelsea.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte sve golove grandiozne pobjede Dinama: Svi su se hvatali za glavu nakon topa Stojkovića

West HamLeedsFa Cup
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike