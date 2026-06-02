FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
1-1 u seriji /

Ovakvo izdanje u finalu dugo nije viđeno: Cibona je bila nemoćna u drugoj utakmici

Ovakvo izdanje u finalu dugo nije viđeno: Cibona je bila nemoćna u drugoj utakmici
×
Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Pogotovo je obrambeno Zadar dobro ušao u susret i gosti su iz Zagreba nakon uvodnih deset minuta bili na samo 12 poena.

2.6.2026.
23:15
Hina
Sime Zelic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Košarkaši Zadra su u finalnoj seriji domaćeg prvenstva izjednačili protiv Cibone na 1-1 nakon što su ovog utorka, pred svojim navijačima, pobijedili zagrebački sastav s iznimno uvjerljivih 92-57 (22-12, 20-14, 21-14, 29-17).

Cibona je u prvom susretu okrenula prednost domaćeg parketa na svoju stranu nakon što je u Zadru pobijedila 74-72. Prvak će postati momčad koja prva ostvari tri pobjede, a treća se utakmica igra u Zagrebu u petak.

Zadrani su vrlo dobro otvorili drugi dvoboj te su na polovici prve četvrtine vodili 13-5. Pogotovo je obrambeno Zadar dobro ušao u susret i gosti su iz Zagreba nakon uvodnih deset minuta bili na samo 12 poena.

Na samom kraju prve dionice Zadar je došao do dvoznamenkaste prednosti, bilo je 22-12, dok je nekoliko trenutaka prije odlaska na odmor domaćin poveo s čak 40-22.

Tim je rezultatom slomljena Cibona koja nije imala snage u nastavku dvoboja napraviti bilo što konkretnije. Zadar je rutinski privodio utakmicu kraju, s tim da je konstantno povećavao prednost koja se na kraju zaustavila na čak +35, konačnih 92-57.

Kompletno gledano Zadar je dominirao od prve do posljednje minute, a Cibona se napadački strašno mučila te u uvodne tri četvrtine niti jednom nije otišla preko 14 poena unutar deset minuta.

Prvi strijelac Zadrana bio je Vladimir Mihailović s 18 poena, a tome je dodao šest skokova. Lovro Mazalin i Adam Mekić su ubacili po 12, a Boris Tišma i Marko Ramljak po 10 poena. Tome je Tišma dodao tri asistencije i četiri skoka.

Kod Cibone je jedini dvoznamenkasti po poenima bio Jan Palokaj, ubacio je 10 koševa. Žan Mark Šiško je dao sedam poena uz šest skokova.

Prvenstvo HrvatskeCibonaZadar
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike