Vukovi preživjeli pakao Višnjika i poveli u finalu nakon dramatične utakmice

Košarkaši Cibone poveli su sa 1-0 u pobjedama protiv Zadra u finalu doigravanja prvenstva Hrvatske 74-72 (22-20, 20-22, 18-13, 14-17) gostujućim uspjehom u prvoj utakmici.

Žan Mark Šiško je sa 12 koševa i 10 asistencija vodio Cibonu, Justin Roberson je dodao 12, dok je Vladimir Mihailović zabio 30 za Zadar, ali je u zadnjoj minuti promašio dvije trice kojima je svojoj momčadi mogao osigurati vodstvo.

Cibona je vodila gotovo čitavim tijekom susreta, odlično je otvorila dvoboj vanjskim šutom, ali Zadar se preko Mihailovića i Mazalina vratio u egal do poluvremena.

U trećoj četvrtini Cibona je stigla do najveće prednosti od devet razlike (60-51), ali Zadar se opet vratio da bi tricama Mihailovića i Kapuste stigao do jedinog vodstva na susretu od 61-60 početkom četvrtog dijela. Cibona je opet odgovorila tricama i vratila prednost na svoju stranu.

Nakon koša Skorića za vodstvo Cibone 73-71 tri minute prie kraja više niti jedan sastav nije poentirao iz igre. Mihailović je s jednim pogođenim slobodnim bacanjem smanjio na 73-72, da bi oba sastava ili gubila lopte ili promašivala. Mihailović je promašio tricu 32 sekunde prije kraja da bi u sljedećem napadu Cibone neprecizan bio i Šiško, ali je Lončar uhvatio napadački skok, a nakon prekršaja Ramljaka centar Cibone je pogodio jedno od dva slobodna bacanja sedam sekundi prije kraja za 74-72.

Opet je Mihailović preuzeo odgovornost u zadnjem napadu Zadra, a njegov šut za tricu s istekom vremena je "iscurio" iz obruča.

Prvak će postati momčad koja prva ostvari tri pobjede, a sljedeća utakmica opet će se igrati u Zadru u utorak.